法國第一夫人比馬克宏大25歲　爆全身麻醉做3小時整形手術

▲法國總統馬克宏和第一夫人布莉姬。（圖／路透）

實習記者陳宥芯／綜合報導

法國第一夫人布莉姬（Brigitte Trogneux）上個月17日到巴黎一家私人醫院接受整形手術，時間長達3小時，術後她回凡爾賽的總統官邸休養2天，隨即赴南法和馬克宏一起度假。

以報導愛麗舍宮內幕消息聞名的法國雜誌《Closer》指出，布莉姬現年66歲，比夫婿馬克宏年長24歲又8個月，她自上個月14日國慶後就很少公開露面，原因是她17日到巴黎一家美國私人醫院進行整形手術，隨後前往地中海與馬克宏度假。

報導表示，布莉姬16日就曾先到醫院見執刀醫生，手術當天則是在一共3輛車、至少4名保鑣護衛的情況下抵達醫院，在接受全身麻醉後，進行時長3小時的手術。據悉，手術團隊由一名整形名醫指導，過程順利，當晚就出院回官邸休養。

儘管不知道這場手術的細節及費用。不過，這家美國私人醫院的整容外科聲名遠播，專門提供「尖端技術」包括讓面部年輕化等，大受許多世界知名明星歡迎。

現今法國第一夫人布莉姬是名退休教師，與馬克宏結婚前有過一段婚姻，與前夫也有3名子女，但因為愛上學生馬克宏而離婚。她先前在接受媒體訪問時就曾說，擔心和馬克宏的年齡差距會產生問題。