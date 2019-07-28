G7高峰會「俄羅斯沒得參加」　馬克宏會前親邀普丁…度假勝地見面聊

▲俄羅斯總統普丁、法國總統馬克宏。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

八月將迎來G7高峰會，主辦國法國已著手加強國內安檢。總統馬克宏（Emmanuel Macron）27日宣布，將在8月19日布雷岡松堡（Fort de Brégançon）先行接見俄羅斯總統普丁，外界猜測是因為俄羅斯遭到取消G8高峰會的資格，但仍有部分議題需要討論，因此馬克宏先行一步舉行會面。

綜合外媒報導，俄羅斯2014年併吞克里米亞半島後，遭到G8剩餘的七國和歐盟同意凍結會籍，此次將於8月24日～26日將在比亞里茨舉的「G7高峰會」馬克宏罕見在會前特別邀請俄羅斯總統普丁單獨會面商議「在破壞或衝突的重大問題上探討各種形式的合作」。

馬克宏認為，法國作為G7的輪值主席國，必須要帶頭與俄羅斯做接觸。普丁執政的時代裡，外界認為算是自冷戰後，與歐洲關係最冷凍的狀態，有別於美國總統川普到處示好，俄羅斯將自身地位拉的較為「高冷」。

俄羅斯外交官員表示，馬克宏此番的親自邀請，對於俄羅斯與歐洲國家合作是開啟一扇大門，因為德國總理梅克爾政治狀態不好，英國正面臨剛換新首相的狀況，川普則是奉行單邊主義，法國的態度顯得較為友善。

法國2015年和俄羅斯、德國達成明斯克協議，避免烏克蘭戰爭蔓延，但俄烏問題仍然存在，對於周邊國家就是一種不安定，馬克宏選擇G7前會面普丁，這也將是備受討論與關注的議題之一。