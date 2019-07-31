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法國加入「星戰」成立太空司令部　衛星裝激光武器、衝鋒槍

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▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透社）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透社）

記者吳宛霖／綜合報導

法國國防部長帕利（Florence Parly）宣布，將成立太空司令部，在2025年前投入7億歐元（約新台幣242億元）開發新監測衛星的防衛能力，並在2030年前發射帶有激光和衝鋒槍等防禦武器的監視衛星，如果衛星受威脅將以激光武器削弱敵方。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國需要確保發展和強化保衛人造衛星的太空能力，因此決定2020年9月在空軍內成立太空司令部，總部將設在土魯斯（Toulouse），編製220人以此提升國家防衛能力。

帕利表示，希望在2023年前向軌道發射巡邏衛星，下一代錫拉丘茲衛星（Syracuse）將配備攝像頭監視潛在威脅，另外加裝能打破太陽能電池板的衝鋒槍，預計在2030年前發射完畢，「如果我們的衛星受到威脅，將會使用激光武器反擊。」她指出，當確定敵方行為時，將在國際法範圍內以適當方式回應，「法律不免除自衛權，不禁止軍事化，也不阻止武器化。」

▲法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）。（圖／路透社）

▲法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）。（圖／路透社）

美國總統川普（Donald John Trump）去年底（2018年）下令成立「太空司令部」（Space Command），隸屬五角大廈，對太空軍事行動擁有全面性掌控權，維護美國在太空的優勢地位；中俄近年也加速發展太空實力。帕利表示，盟友和對手正推行太空軍事化，所以法國也必須有所準備。

對於積極往太空發展軍事力量，美國科學家聯盟（The Federation of American Scientists，FAS）資深科學家勞拉•格雷戈（Laura Grego）表示，如果美國政府將注意力集中在太空部隊，就會刺激各國製造更多具攻擊性的太空武器，將可能導致糟糕的結果。

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關鍵字：法國,Florence Parly,衛星,激光,衝鋒槍,川普,太空司令部,Emmanuel Macron,Laura Grego

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