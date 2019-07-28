　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普揚言「制裁葡萄酒」　法財政部長冷回：別把數位稅和紅酒混唯一談

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）。（圖／路透）

▲法國經濟財政部長勒麥爾再度表達法國強硬的決心。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

由於法國正式通過《數位服務稅》（DST）法案對美企影響大，美國總統川普27日嚴詞抨擊法國總統馬克宏，並暗示要對法國紅酒採取報復制裁手段。對此，法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）回應，「別把數位稅和紅酒關稅混為一談了」。

根據《路透社》報導，勒麥爾以英文向媒體表示，法國將持續執行該項針對全球性大型科技公司徵稅的法案，「徵收公平的數位稅符合我們的利益。目前關鍵問題是針對數位活動的公平課稅，應該如何取得共識，請不要將數位稅和紅酒的關稅制裁混唯一談。」

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普重砲轟擊支持通過《數位稅》的法國總統馬克宏此舉很「愚蠢」。（圖／路透社）

法國參議院通過《數位服務稅》，將對在法國數位服務營收超過2500萬歐元（約新台幣8.65億元）、全球營收超過7.5億歐元（約新台幣260億元）的大型科技公司課徵3％稅收。符合以上資格的美企有臉書、谷哥、蘋果及亞馬遜等公司；此前，法國政府對這些全球性科技公司已經很有意見，認為他們總部既不設在法國，又只繳很少的稅，甚至是不繳稅。

如今法案在法國通過後，英國、奧地利、西班牙和義大利等歐盟國家也紛紛表示有意課徵數位稅。勒麥爾透露，法國希望８月在南部濱海勝地比亞里茲（Biarritz）舉行的七大工業國（G7）峰會上，與會各國領袖可以就數位活動的課稅原則達成協議。

►►►法徵「數位服務稅」衝擊美企　川普暗示下個戰場：美國紅酒比法國好

ET快訊
館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　他超商捕獲「桃紅安全帽騎士」反差
夫帶女員工回家嘿咻1個月12次　妻反擊交4片光碟「主臥室錄6

關鍵字：川普,美國,法國,數位服務稅,紅酒,關稅制裁

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普揚言「制裁葡萄酒」　法財政部長冷回：別把數位稅和紅酒混唯一談

日本三重縣東南外海「凌晨搖6.5強震」　無傳出人員傷亡

「海上到處是浮屍」！地中海最慘難民船難　遺體不斷被沖上岸

快訊／日本三重縣近海凌晨6.5地震！震度4暫無海嘯警報

地表最大火災！北極圈超過100場野火狂燒　從太空都能看見

電子菸「無助於降低癌症率」　WHO：嚴格納管才是真正解答

小情侶開房15樓床戰被看光！洗窗工人竟露出一抹詭笑

慧眼看天下／日相安倍大選勝利　日韓貿易戰再升溫？

男子挖出2kg黃金！和手掌一樣大「價值350萬」　據傳這裡還有226噸　

2020大選前貿易協議空談？　川普悲觀：中國拖延等待民主黨贏

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

華裔選手《Forever Love》唱哭王力宏！　哽咽：為《好聲音》舞台準備四年

台東通緝犯「繞錐大迴轉」戲耍警　超淡定追逐戰網傻眼：nice走位！

我的新面貌？5歲眼癌童「裝義眼」　鏡子前露燦笑...媽：你沒有不一樣

比臉還大！88盎司巨大牛排挑戰 肉質軟嫩不膩...配蘑菇醬超涮嘴

川普揚言「制裁葡萄酒」　法財政部長冷回：別把數位稅和紅酒混唯一談

日本三重縣東南外海「凌晨搖6.5強震」　無傳出人員傷亡

「海上到處是浮屍」！地中海最慘難民船難　遺體不斷被沖上岸

快訊／日本三重縣近海凌晨6.5地震！震度4暫無海嘯警報

地表最大火災！北極圈超過100場野火狂燒　從太空都能看見

電子菸「無助於降低癌症率」　WHO：嚴格納管才是真正解答

小情侶開房15樓床戰被看光！洗窗工人竟露出一抹詭笑

慧眼看天下／日相安倍大選勝利　日韓貿易戰再升溫？

男子挖出2kg黃金！和手掌一樣大「價值350萬」　據傳這裡還有226噸　

2020大選前貿易協議空談？　川普悲觀：中國拖延等待民主黨贏

貿易商化身發明家狂賺2億　30年來變出上百件「專利品」

不抽菸的吳宗憲持3500條菸　孫大千：替死鬼出來頂罪

台中啃老男逆倫！鋁門夾擊、石墩砸殺爸　外婆勸阻「遭痛賞巴掌」

西城男孩「必練五金曲」進場嗨唱青春回憶　除了《My Love》還有這四首

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

貓的表達能力好到零誤差！沒看過「這動作」的貓奴超幸運

「我覺得很奇怪ㄋㄟ」韓國瑜不舒服怒了：都拜託這麼多次為什麼要這樣咧？

真把泳衣直接穿出門！　瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露

救救它！年虧30萬苦撐15年　精障餐廳「心朋友的店」年底將熄燈

豬眼角膜展開人體臨床試驗　亞果生醫現金增資力拚年底興櫃

國際熱門新聞

女高材生休假返家　親友找到只剩..

情侶開房床戰被看光！洗窗工人竟..

地表最大火災　北極圈破百場野火

地中海最慘難民船難　已尋獲62..

眼鏡蛇遭腰斬　竟棄尾求生秒爬走

33歲男跳13樓高大橋　下體碎..

日女童癱軟倒路邊　鄰居犬趴身上

辣媽太吸睛　鬍渣叔經過猛瞧入神

WHO：電子菸納管才是真正解答

獨居女餓到脫水　警在住家旁挖出..

18歲小處哥到好友家玩　遭好友..

即／日本三重縣近海6.5地震　..

日7-11拒24hr　百間店長..

賽普勒斯主教：「同性戀形成」是..

更多熱門

相關新聞

川普悲觀　2020大選前貿易協議難產

針對何時能與中國達成貿易協議，美國總統川普（Donald Trump）26日難得抱持悲觀看法，他表示，雙方或許在2020年11月美國總統大選前都不會有共識，北京正在採用拖延戰術，想看民主黨未來是否有機會上台，以便與「較容易對付」的民主黨商談。

川普熱線「狂賀強生當選」　秒開啟商業模式

蘋果申請豁免Mac Pro關稅　川普拒絕：在美國製造就沒事！

最高法院：川普可挪用25億美元建牆

法「數位服務稅」衝擊美企　川普揚言報復

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

林書豪爆哭大嘆：NBA放棄我了

吃屎哥真的去找館長單挑！

館長揭黑幕「吃屎哥」後面有人操控

雨天打野戰！男噴屎30次…醫驚見它猛鑽

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

Selina離婚3年「約阿中見面」

女高材生休假返家　親友找到只剩「衣服破碎女屍」

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」

情侶開房床戰被看光！洗窗工人竟露出微笑

館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　當晚畫面曝光

夫帶女員工回家1個月嘿咻12次　妻反擊交4片光碟

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我已70

來地檢署對質！韓粉喊告罷韓正妹

吃屎哥怒吼出拳　館長無奈踹11腳KO

更多

最夯影音

更多

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面