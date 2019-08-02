新軍備競賽！美正式退出《中程飛彈條約》　馬上測試新飛彈系統

▲美國指控，俄羅斯日前公開的9M729飛彈已經違反INF規定。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國先前指控俄羅斯違反冷戰時代簽署的《中程飛彈條約》（INF），國務卿蓬佩奧2日宣布美國正式退出該條約，並稱俄羅斯必須為此「單獨負起責任」。美國國防官員透露，五角大廈已經準備測試一款新型巡弋飛彈，用於部署在歐洲制衡俄國。

蓬佩奧（Mike Pompeo）2日在聲明中說，「俄國必須為條約的破裂全權負起責任」，指控俄羅斯違反條約，發展並部署不符合條約規定的飛彈發射系統，對美國和其盟友產生直接威脅，損害美國最高利益。

美國有線電視新聞網（CNN）引述一名美國高階國防官員透露，美軍未來幾週內將對新型車載非核武巡弋飛彈發射系統進行測試，作為川普政府對俄羅斯多年來違反《中程飛彈條約》的回應。外界憂心，此舉代表美俄之間展開新一輪軍備競賽。

《中程飛彈條約》制定背景為冷戰時代，於1987年由當時的美國總統雷根（Ronald Reagan）和前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）簽署，用於限制兩國發展和部署射程介於500至5500公里的陸基巡弋飛彈或彈道飛彈。

美俄近年相互指責對方違反條約規定，蓬佩奧於今年2月1日率先宣布退出《中程飛彈條約》，啟動為期180天的退約程序。俄羅斯總統普丁則於7月3日簽署法案，宣布暫停履行條約。