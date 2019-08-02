3遊客集體溺斃！阿拉斯加冰川湖傳意外　2人漂湖面...1人躺浮冰

▲阿拉斯加瓦爾迪茲冰川湖（Valdez Glacier Lake）。（圖／路透）

實習記者賴韻如／綜合報導

美國阿拉斯加州知名觀光景點瓦爾狄茲冰川湖（Valdez Glacier Lake）上（7）月30日發生一起意外，有3名遊客不幸溺斃，屍體分別漂浮在浮冰以及湖面上。目前警方已經調查出死者身分，但確切死因仍正在調查當中。

據《福斯新聞》報導，當地時間7月30日上午10點左右，先在一艘翻覆的獨木舟旁發現2具遺體漂浮著，另一具屍體則是在不遠處發現，該具屍體頭部重創。3人被發現時都還穿著救生衣，由於周圍散落著冰川、雪泥，使得打撈工作變得相當困難。

阿拉斯加瓦爾迪茲當局隔日確認這3名死者身分，死者分別是66歲的德國籍夫婦施羅德-施羅爾（Albrecht Paul Thomas Schroder-Schroer）、68歲的客施羅爾（Maria Elisabeth Schroer）以及62歲的奧地利籍遊客布利德（Manfred Brida）。

據國家旅遊局網站報導，瓦爾迪茲冰川湖是阿拉斯加州一個非常受遊客歡迎的景點，可以同時欣賞到楚加奇山脈以及瓦爾狄茲冰川湖的壯麗景色，湖面上還可見一塊塊大型浮冰，因此一年四季幾乎都充滿著遊客。