習慣把髮圈套手上！　她這樣做30年...左手腕居然永久性神經損傷

▲沒想到把髮圈套在手上的簡單動作，竟然會導致嚴重健康傷害。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女子過去30年來都習慣把髮圈戴在手腕上，沒想到這樣卻為她帶來永久性傷害，手腕被診斷患有腕隧道症候群(Carpal tunnel syndrome)，導致手部循環出現問題，時常感到麻木、疼痛，大部分時間都處於痛苦的狀態。

居住在加拿大英屬哥倫比亞省的47歲婦人麥克倫南(Lisa McLennan)，身為4個孩子媽的她，為了方便習慣將髮圈套在手腕上，沒想到這常見的做法竟然會永久傷害她的神經，導致手腕出現難以忍受的疼痛和麻木，她表示，「這只是一個小習慣而已，髮圈若沒綁在頭上，就會一直在我的手上，但我現在知道原來不可以這樣做。」

麥克倫南原本以為自己只是罹患關節炎，後來就診發現是腕隧道症候群，「我的拇指肌腱受傷了，確認病症幾天後，我和一名在店裡工作的女士聊天，提到我的左手腕病情比右手更嚴重，她便指著我手上的髮圈，要我以後不可以再這樣做，因為她的醫生曾警告她，這樣會導致健康問題。」

麥克倫南的傷勢目前仍帶給她極大的痛苦，「疼痛現在已經消失了，因為我的神經受損太嚴重，年輕的時候我一直是個瘦子，所以髮圈套在手上時比較鬆，但是現在我發胖了」，由於許多人都不知道這個習慣可能造成的傷害，她希望藉由她的故事能夠幫忙提醒大家。