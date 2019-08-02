甘迺迪魔咒糾纏！羅勃孫女疑藥物過量亡　憂鬱心聲曝：曾把自己關房間

▲ 希爾多年來深受憂鬱所苦。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政治世家甘迺迪家族迄今已有10多名成員早逝，外媒甚至以「魔咒」來形容這一系列的非自然死亡，包括遇刺的已故美國參議員羅勃甘迺迪及美國前總統約翰甘迺迪。如今，羅勃甘迺迪的22歲孫女希爾（Saoirse Kennedy Hill）也傳出死訊，疑因藥物過量身亡，而2016年刊登於校園媒體的文章也再度登上媒體版面。

綜合《紐約郵報》、《紐約時報》等外媒報導，希爾在當地1日下午送往海尼斯港（Hyannis Port）的鱈角醫院（Cape Cod Hospital），緊急送醫後宣告不治。對此，甘迺迪家族已發聲明證實這項消息，「希爾一生充滿希望、前途與愛，但我們的心已隨著她的死訊而破碎。」目前當局已介入調查，但希爾當時是否嘗試輕生仍有待釐清。

在 Instagram 查看這則貼文 Kerry Kennedy（@kerrykennedyrfk）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 1 日 下午 10:41 張貼

希爾長年深受憂鬱所苦，她2016年曾在校園媒體刊登文章，坦承自己早在國中時期就已有憂鬱症狀，且知道這會伴隨她的一生。

「雖然我平常是個快樂的孩子，但也曾多次深感悲傷，那感覺就像是塊沉重巨石壓在胸口」，希爾生前透露，她曾待在房間孤立自己，從朋友及深愛的人身邊抽離，在接受治療後重拾學業。但如今卻傳出死訊，且根據外媒取得的消息，她的死可能與用藥過量有關。

Another tragedy strikes the Kennedy family. Saoirse Kennedy Hill, granddaughter of Robert and Ethel Kennedy, was found dead in Hyannis Port. We have more on her tragic death on #wcvb pic.twitter.com/Bma9398F3d — antoinette antonio (@antoinetteA) August 2, 2019

事實上，甘迺迪家族迄今已有多名成員因非自然原因死亡。1963年，美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺身亡；1968年，已故美國參議員羅勃甘迺迪也遭到暗殺；1999年，甘迺迪總統之子小甘迺迪（John F. Kennedy Jr）死於空難。此外，希爾伯父David Kennedy也在1984年死於藥物過量，叔父Michael Kennedy則於1997年發生滑雪事故喪命。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼ 美國麻薩諸塞州甘迺迪莊園（Kennedy Compound） 。（圖／達志影像／美聯社）