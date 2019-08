甘迺迪魔咒糾纏！羅勃孫女疑藥物過量亡　憂鬱心聲曝：曾把自己關房間

▲ 希爾多年來深受憂鬱所苦。(圖/翻攝自臉書)

記者詹雅婷/綜合報導

美國政治世家甘迺迪家族迄今已有10多名成員早逝,外媒甚至以「魔咒」來形容這一系列的非自然死亡,包括遇刺的已故美國參議員羅勃甘迺迪及美國前總統約翰甘迺迪。如今,羅勃甘迺迪的22歲孫女希爾(Saoirse Kennedy Hill)也傳出死訊,疑因藥物過量身亡,而2016年刊登於校園媒體的文章也再度登上媒體版面。

綜合《紐約郵報》、《紐約時報》等外媒報導,希爾在當地1日下午送往海尼斯港(Hyannis Port)的鱈角醫院(Cape Cod Hospital),緊急送醫後宣告不治。對此,甘迺迪家族已發聲明證實這項消息,「希爾一生充滿希望、前途與愛,但我們的心已隨著她的死訊而破碎。」目前當局已介入調查,但希爾當時是否嘗試輕生仍有待釐清。

希爾長年深受憂鬱所苦,她2016年曾在校園媒體刊登文章,坦承自己早在國中時期就已有憂鬱症狀,且知道這會伴隨她的一生。

「雖然我平常是個快樂的孩子,但也曾多次深感悲傷,那感覺就像是塊沉重巨石壓在胸口」,希爾生前透露,她曾待在房間孤立自己,從朋友及深愛的人身邊抽離,在接受治療後重拾學業。但如今卻傳出死訊,且根據外媒取得的消息,她的死可能與用藥過量有關。

Another tragedy strikes the Kennedy family. Saoirse Kennedy Hill, granddaughter of Robert and Ethel Kennedy, was found dead in Hyannis Port. We have more on her tragic death on #wcvb pic.twitter.com/Bma9398F3d