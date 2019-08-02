E-2D先進鷹眼預警機裝「反隱形」雷達　能抓殲20整機達4億美元

記者吳宛霖／綜合報導

美軍為強化第4代戰機對抗中國殲-20和俄羅斯Su-57等隱形戰機的能力，決定擴大採用洛馬公司研發的最新式APY-9預警雷達，裝備在E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機上，讓整機造價飆升到超過4億美元，相當於目前4架以上的F-35隱形戰機。

綜合媒體報導，航空航太製造商洛克希德•馬丁（Lockheed Martin，NYSE）宣佈，已獲美海軍E-2D先進鷹眼預警機計畫的部份合約，以6億美元生產24部先進的APY-9預視雷達；E-2D的主承包商則是諾斯洛普．格魯曼（Northrop Corporation），為了強化「反隱形」偵測能力，決定在原合約於2020年期滿之後，再花費鉅額為新一批24架的E-2D訂下5年的雷達生產合約，已漸漸取代老式的E-2C預警機。

APY-9預視雷達是美海軍「一體化火控─防空」（NIFC-CA）系統的核心，可以引導艦載機發射的AIM-120空對空導彈，以及宙斯盾巡洋艦、驅逐艦發射的標準SM-6超遠程艦空導彈，具有「協同交戰能力」（CEC），因此洛馬宣稱，它比用於E-2C預警機的APS-145先進2代。

▲E-2D先進鷹眼（Advanced Hawkeye）預警機。（圖／翻攝自United States Navy）

APY-9預視雷達單價達2500萬美元，相當於一架FC-1梟龍戰機的價格，採用全新有源相控陣天線，並與E-2C所用的APS-145雷達一樣是採超高頻波段（UHF），具探測隱形目標的優勢，後端處理器使用空間和時間自適應處理，彌補超高頻波段精度偏低的缺點。

E-2D「先進鷹眼」增加APY-9預視雷達後，整機造價達4億美元，是F-35的4倍以上。美軍的航母艦載戰鬥機群中F-35C裝備數量不足，需仰賴缺乏隱形能力的的F/A-18E/F超級大黃蜂戰機，因此要對抗已服役的中國殲-20或俄羅斯Su-57，斥資裝備E-2D「先進鷹眼」艦載空中預警機。