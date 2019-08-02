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陸客團也限縮！「這些省份」配額曝光　學者：一個月少掉15萬人

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▲陸客,遊客,旅遊,遊覽車,團客,來台觀光,來台旅遊,旅客。（圖／記者張一中攝）

▲陸客自由行停辦簽證後，又傳團客也限縮。（資料圖／記者張一中攝）

記者胡順惠／台北報導

大陸從1日起暫停陸客自由行來台，現在又傳出9月份限縮將擴及陸客團，今（2）日部分省份配額曝光。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，每個省份的規則不太一樣，從大陸地區進入台灣地區人數統計表可見，今年6月團客來台約8.7萬人、個人旅遊約9.7萬人，此次限縮實施後，團客只剩5萬人、個人旅遊歸0，等同一個月少15萬人，但仍要繼續觀察後續是否真正落實。

有消息指出，浙江省旅遊局針對團簽，9至10月按各旅行社按照之前上報的團簽人數操作，11至12月全省團簽共2000多人，1月全省3000多人，11至12月浙江省全部口按團隊人數大約40人／天，1月約100人／天；2019年9月至2020年1月份，廣東省配額大概26000人，每個月全省配額為5200人，由全省21家組團社來分，各家組團社依照以往出行人數不一，配額分配不等。

請繼續往下閱讀...

此外，消息指，8月1日開始，組團社全部停止代辦入台證，現有擁有個人簽證遊客將面臨沒有渠道辦理入台證的情況，寧夏每月每家50人，江西每月每家80人，8月開始。黃正聰解釋，有G簽也無法辦入台證，依兩岸協會，入台證需要兩邊的旅行社代辦。

據大陸地區人民進入台灣地區人數統計表，108年6月個人自由行來台約9.7萬人、團客來台約8.7萬人，但107年同期自由行只有7.5萬人、團客5.1萬人，顯現今年陸客來台數量穩定增長。1日傳出許多在大陸的台灣旅遊業者都被找去開會，黃正聰原本預估可能有3種版本，包含不要超過上半年、不要超過去年、比去年再低1至2成，隨著2日各省市團客限縮情形曝光，正是最嚴格的最後一種版本，比去年打8折。

黃正聰分析，108年6月陸客來台自由行與團客加總約20萬，但1日開始限縮自由行來台簽證，數量等同歸0；團客也有配額限制，一個月大約只剩5萬人，限縮政策等於一個月少掉15萬，政府應該多一點因應，後續還要持續觀察是否徹底落實，旅行社以往能將自由行G簽湊成一團，但現在沒有G簽後，旅行社比較沒有操作空間。

▲▼大陸地區人民進入台灣地區人數統計表。（圖／觀光政策研究室）

▲大陸地區人民進入台灣地區人數統計表。（圖／觀光政策研究室）

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關鍵字：陸客,自由行,團客,限縮,靜宜大學觀光學系,黃正聰

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