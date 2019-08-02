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網購「付清節」迎父親節　幫你付12%再抽歐洲來回機票

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蝦皮購物「付清節」（圖／業者提供）

▲蝦皮購物8月起結合蝦券推主題活動，8/2～8/16推出「付清節」。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

父親節即將到來，網購業者觀察站上「父親節」、「送禮」、「父親節禮物」等相關關鍵字搜尋量近一周激增3倍，消費者以25～45歲年齡為主，平均客單價介於1,000～4,000元。為把握這波檔期做最後衝刺，電商創意推出「付清節」，主打全站輸碼即享優惠12%，消費滿額還可抽歐洲來回機票。

蝦皮購物看好「券」buy潛力，8月起結合蝦券推主題活動，8/2～8/16強打「付清節」，全站輸碼即享優惠12%；8/5～8/8集結各大品牌祭優惠最低27折起，同時推出滿額贈，消費滿5,000元送500元，每日13:00及21:00兩時段還有「蝦搖一波」，總獎金88,888蝦幣任你搶。即日起至8/5 11:59凡於蝦皮男人館消費滿888元，則可抽歐洲來回機票資。

此外，蝦皮購物指出，活動期間每天有「霸氣蝦券日」、「霸氣3C日」、「霸氣暖男節」等不同主題日輪番上陣， 8/8「神隊友付清日」主活動當日，除了限時特賣滿99元享7-ELEVEN超取免運，另設置送禮推薦專區包括「時尚神隊友」、「打game carry神隊友」及「體貼暖心神隊友」，Razer Phone 2下殺61折只要15,888元。

蝦皮購物「付清節」（圖／業者提供）

▲8/6「霸氣3C日」超殺推薦富及第智能不銹鋼洗衣機直殺4折，6,000元有找。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物「付清節」（圖／業者提供）

▲8/8「神隊友付清日」，Razer Phone 2下殺61折，活動價15,888元。（圖／蝦皮購物提供）

電商盤點父親節採購趨勢（圖／業者提供）

▲東森購物觀察，刮鬍刀仍是今年父親節送禮的熱門選項。（圖／東森購物提供）

因應父親節檔期，東森購物網推出愛你一萬年活動，即日起至8/2止，消費滿萬登記送千元折價券，另外，全館消費不限金額，可登記抽dyson清淨涼風扇。同時也針對父親節送禮採購趨勢觀察，其中發現，每年父親節禮物最熱門、銷售最突出的就是刮鬍刀，今年也一樣，因此這次與德國百靈合作祭出優惠好康，指定商品買就送火鍋券，東森幣最高回饋8%，而全系列商品種類完整，價格帶從1,000元至20,000元都有，其中3和5系列，價格在4,000元上下賣得最好。

瞄準父親節送禮商機，樂天市場除依據不同商品金額分類推薦優惠懶人包商品，8/1上午10:00起至8/9上午9:59止，同步推出年度強打優惠活動「Super Sale」，超過百件夯品整點特賣下殺5折起，連續8天均有整點特賣活動，8/2主打Amazfit米動手錶青春版65折搶購價、8/3祭出AirPods2無線藍芽耳機下殺78折，原價5,290元、特價4,132元。

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關鍵字：網購,電商,父親節

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