「三高」難買醫療險！父親節專案給付治療費用　保障爸爸健康有靠山

▲父親節要到了，有想到送什麼禮物給爸爸嗎？（圖／CFP，下同）

記者楊絡懸／台北報導

父親節該送什麼才好呢？子女們常送貴重物品，卻時常忽略爸爸的醫療保障。有產險業者針對罹患高血壓、高血脂、高血糖的父親打造健康保險專案，也針對惡性腫瘤和特定器官原位癌等提供4大保障，給予爸爸全面性的健康呵護。

根據衛生福利部統計2018年男性十大死因，第1名為癌症；另心臟疾病、糖尿病及高血壓性疾病也分居前10名之列，顯示男性易因「三高」引發其他重大疾病和癌症造成死亡。

新安東京海上產險表示，罹患高血壓、高血脂、高血糖的民眾，正常服藥體況良好可免體檢投保，當發生疾病和特定傷病時，不論住院治療，或須住院接受手術，出院後療養，以及特定傷病等皆在保障範圍。

另外針對惡性腫瘤和特定器官原位癌，也提供癌症住院醫療保險金、癌症出院後療養保險金、癌症身故保險金及初次罹患癌症保險金等4大保障，如已給付初次罹患癌症保險金隔年度仍得續保其他項目，讓爸爸的健康獲得最全面的呵護。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，爸爸常為了賺錢、打拚事業而忽略關心自身的健康，也因擔心醫療費用支出增加家庭經濟負擔，延遲黃金治療時間，因此平時更需要加強爸爸的醫療保障。

據了解，目前罹患三高的人不易購買到保險，不過新安東京海上產險推出「三高心安保健康保險」卻保障被保險人因疾病、意外事故傷害和特定傷病，不論住院治療或需住院接受手術及出院後療養，皆能藉由保險金彌補住院病房差額和補償住院期間的薪資損失。

此外，也可加保「真心防癌癌症健康保險」，提供罹患惡性腫瘤和特定器官原位癌的保戶周全保障。該特色是可給付特定器官原位癌保險金，保單期間內後續若再診出惡性腫瘤仍可獲得理賠。

若有因癌症住院治療，則有「癌症住院醫療保險金」與「癌症出院後療養保險金」，加上「癌症身故保險金」就不須擔心身故後會增加家庭負擔與喪葬費用，可安心接受癌症治療。

新安東京海上產險以男性39歲為例，身為一家四口之家中經濟支柱，患有「三高」家族病史，購買「三高心安保健康保險」，首年投保費用為6383元，若再加保「真心防癌癌症健康保險」，第一年投保也只須935元，兩者合計約7000多元，平均一天只要20元即可享有雙重保障。

由於每個人都會生病，若父親扛起家庭經濟主要來源，那麼就必須思考該如何透過醫療保險方式減輕家庭經濟負擔，同時獲得良好的醫療照顧。尤其罹患「三高」的民眾，更需要利用保險轉嫁醫療費用，規劃完善的醫療保障。