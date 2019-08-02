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郭綜合父親節活動　「與父同行」孩子彩繪父親

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▲台南市郭綜合醫院員工子女，於父親節來臨前，在員工餐廳舉辦的「與父同行、感謝有您」父親節活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市郭綜合醫院員工子女，於父親節來臨前，在員工餐廳舉辦的「與父同行、感謝有您」父親節活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院員工子女，於父親節來臨前，在員工餐廳舉辦的「與父同行、感謝有您」2019年父親節活動，利用現場準備的餅乾糖果等各種裝飾品，在蛋糕上彩繪及裝飾爸爸畫像，邊畫邊吃下提前共度親子回憶的父親節，場面顯得溫馨。

參與這次活動的有護理部督導吳淑芳3歲的黃囿瑄、高級專員蘇悅中3歲的蘇恩妮及2歲的蘇恩宇、護理師王姿雪分別就讀小一、二的王騰偉和王麗絜、還有環工師孫嘉璘就讀小三及幼稚園大班的孫至永、孫至玄，孩子們對父母在醫院為病友服務深感好奇，為了解家人的工作環境，活動前在院內到處參觀而有進一步的認識，讓他們對在醫院努力奉獻的爸爸更加敬佩，也激發出為爸爸裝飾畫像的靈感。

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藥劑科副主任陳佳伶表示，平時老公在家和小朋友相親相愛，所以由他陪同孩子參與並從旁協助，讓2、3歲的孩仔特別高興，她趁機獵取父子合作美妙的鏡頭，讓人可充分體味他們夫婦同在院內服務的美滿家庭，全家和諧的恩愛令員工們羡慕有加。而加拿大來台教英語的Herb，融入府城的生活，和郭綜合醫院護理師王姿雪相愛，多年前在院長郭宗正證婚下共結連理後，並育有一對兒女，也參加這次院內父親節活動，成為頗受注目的焦點，郭院長還利用時間請Herb擔任他的英文指導老師，所以他表示和郭醫很有淵源。

而吳淑芳的婆婆也專程到現場看孫女的表現，為她可愛的孫女加油打氣，作品完成後對孫女盛讚有加，祖孫三代和樂融融。孫嘉璘工作及陪兒子參加活動兩頭忙，結束後還特地請假先送兒子回家再回來上班，雖勞累但見到作品後則深感安慰，從中了解自己在孩子心中的印象。

主辦單位為活動準備空白蛋糕，還有裝飾用的巧克力、果子、嘴巴形狀、頭髮、眉毛、眼睛、眼鏡等裝飾用品，先由吳淑芳督導為參加的小朋友示範製作，後由孩子發揮創意，先以巧克力塗在蛋糕上再舖果子餅乾，有部分小朋友邊吃邊做，滿足神情於言表，而王騰偉、王麗絜兄妹忙到噴口水，外籍父親忙著用生紙擦乾淨後繼續做，忙進忙出，小朋友細心的擺上眼睛、眼鏡、眉毛等各式裝飾品，好不容易完成栩栩如生作品，展示在父親前覺得很有成就感，大人小孩樂在其中。

各組小朋友完成作品，全體大合照後，每位小朋友接受主辦單位所贈的蠟筆及海苔夾心等，都是孩子喜愛的禮品，親子滿意的共度父親節。

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關鍵字：郭綜合,父親節,彩繪

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