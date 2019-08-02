王金平拒當副手高喊參選到底　韓國瑜拋「3心」喊話黨內團結

▲▼韓國瑜出席108年父親節暨第45屆模範父親表揚活動。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、李唯甄、賴君欣／高雄報導

立法院前院長王金平來到台南，面對記者詢問是否要成為韓國瑜的副手，不過王金平相當果決，不但表示自己拒絕擔任副手以外、同時也再一次重申參選到底，高雄市長韓國瑜以書面回應，表示會以「誠心、耐心、和信心」來推動黨內團結。

王金平表示韓國瑜曾經邀約他擔任副手，不過已經遭到他的拒絕，理由是韓國瑜可以考量的人選太多了，至於韓王見面何時會見面，王金平強調國民黨前主席連戰的確在居中協調時間，但是他有跟連戰說應該要「慢一點」，並沒有說「不要」，而且之前都已經跟韓國瑜有多次見面，目前沒有什麼必要，但是卻丟下一句「我一定參選到底，這句話從來沒有變過」，會用哪一種方式？「只有上天知道、安排」。

▲前立法院長王金平，也證實拒絕韓國瑜的副手邀請。（圖／記者林悅翻攝）

王金平拋出議題，韓國瑜在接受聯訪的時候，因為被閃光燈弄得很不高興，所以回答時都相當簡單有力，記者先是詢問關於市政的問題，他都有回答，但是一涉及到國政問題，像是王金平參選到底、郭台銘等議題時，他都當成沒聽到，就是以「謝謝，還有其他問題要問嗎？」來帶過，最後問了幾次，隨後就轉身一句「謝謝」離去，留下一群滿臉錯愕的記者。

不過隨後就以書面來回應這件事，全文如下：

韓國瑜市長仍然以「誠心、耐心、和信心」為原則，來推動國民黨內的整合問題。韓國瑜市長會展現最大的誠心，也會有充足的耐心持續等待，更對黨內各位政治領袖對中國國民黨的熱愛，有完全的信心。

韓國瑜市長相信所有中國國民黨內的重量級人物都可以強烈的感受到，台灣民眾對於在2020年翻轉台灣，改變台灣的殷切期待。韓國瑜市長衷心地期盼，能夠和所有有志之士共同打拼，改變台灣的命運。