韓國瑜當總統「恐懼、憂慮、惶恐」　柯文哲：喊兩聲就發大財？呷卡歹！

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選白熱化，台北市長柯文哲動向備受關注。柯文哲在2日播出的節目《嶔煌不政經》提到，若國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜當總統，他的內心非常的恐懼、憂慮、惶恐，認為韓國瑜不可測，因為他什麼都沒做過；對於韓國瑜的發大財的口號，柯文哲直言，「以為喊兩聲就發大財，呷卡歹！」

對於參選2020總統的提問，柯文哲表示，重點不是要當總統，而是要去思考總統蔡英文當會怎樣，韓國瑜當會怎樣，蔡英文當就是現在這個樣子，「韓國瑜不可測啊，天啊」。主持人徐嶔煌問說「往好的方向還是壞的方向不可測」？完全不可測，這就是問題，因為完全沒有過去史可以追蹤，像蔡英文已經做三年，大概可以預測大概是什麼樣子，韓國瑜什麼都沒做過。

若韓國瑜未來當總統，柯文哲直言，不敢預測，內心非常的恐懼，「應該說⋯那改憂慮好了，內心非常的憂慮」，後來想了一下又改口說「惶恐」，還反問「你有想到更好的字嗎？不然你自己加一個」。

柯文哲後來又說，「不知所措⋯不然你講一個正面的給我聽，發大財？」被問到相信會發大財嗎？柯文哲說，「困難啦」，產業結構要改沒那個容易，他舉例，大家沒有要做黑手，產生結構性失業，這要改沒這個簡單，「以為喊兩聲就發大財，呷卡歹」。

至於自己參選總統的意願？柯文哲仍強調，「沒有啦，我是很不想選」。