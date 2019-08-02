韓國瑜動怒「我什麼時候說謊過」　議員神舉例！連7打臉反擊：迪士尼？

記者許力方、李唯甄、賴君欣、吳奕靖／高雄報導

高雄市長6月曾在記者會上報喜，有3家外國廠商加入愛河的「愛情摩天輪」計畫，被議員邱俊憲質疑「8月真的能動工？」讓他2日大動肝火，跳針連問5次「我什麼時候說過動工？」還嗆民進黨天天唱衰、搞抹黑「我什麼時候說謊過？」邱立刻隔空反擊，反擊7個問題狂酸「做好做滿？阿諾？迪士尼？F1？賽馬？寶可夢？熊貓？」

邱俊憲1日在臉書發文，「大家很期待韓市長號稱8月將動工的愛情摩天輪是否能真的動工」，因為被市長過去的輝煌記錄嚇怕了，只好正式公文詢問，經發局卻僅回答「正搜集資料評估中」，他狂酸「市長，您口中8月即將動工的摩天輪，在您的團隊內，居然還只是在資料搜集，這是在開市民朋友玩笑嗎？」。

▲被問愛情摩天輪動工沒？韓國瑜動怒「我什麼時候說謊過」。（圖／記者賴君欣攝）



▲韓國瑜曾搭直升機視察愛河。（圖／資料照）







▲邱俊憲提出公文，要求韓市府落實。（圖／翻攝邱俊憲臉書）



韓國瑜2日上午被問到此事，急得反問記者「我什麼時候說過動工了？我什麼時候說過了？哪一年、哪一月、哪一天，什麼場合我說過動工了？」民進黨議員每天唱衰、扯後腿，很不希望高雄進步，「我哪一天說過要動工了？在什麼場合？」他的意思是說，有2、3家外商要投入來調查研究探勘，研究商業價值，「我什麼時候說過動工？」

「說我說謊，我什麼時候說謊過？」韓國瑜接著解釋「我的正確講法是這樣子」，是有2到3家廠商要來看，在愛河建構一個摩天輪，進行做可行性評估調查研究。原來6月28日時，韓國瑜在記者會上提及，很多人在問怎麼都沒看到愛情摩天輪？事實上市府一直有在接觸，大概是美國、英國、法國各一家，且「8月將有3家外國廠商加入計畫」。

市府1日也發聲明稿澄清，痛批又是一則「黑韓假新聞」，目前已經有4組國內外廠商對摩天輪開發，經發局預計在8月底前召開愛情摩天輪說明會。

邱俊憲則出面提出3份7月份的公文，繼續緊咬摩天輪計畫，證明一切都還在紙上作業、喊口號，且韓市府說法一直不一樣，從6月底的媒體大篇幅報導動工，到7月下旬受訪改口變成招標，到8月再變成說明會。市府定調8月底即將動工，他要求落實，甚至還反擊韓國瑜「沒有說謊」的說法，狂酸「就…好像有…做好做滿？阿諾？迪士尼？F1？賽馬？寶可夢？熊貓？」還有其他的…