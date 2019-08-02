響應展望會人道救援　法務部花蓮分署捐款救助特況家庭

▲▼法務部花蓮分署發起署內同仁捐款，由謝耀德（左）分署長代表捐贈給台灣世界展望會東區辦事處，由主任蕭文榮（右）代表接受。

兆麟／花蓮報導

法務部花蓮分署執行業務過程，看見許多原住民家庭因貧苦困頓，在急難中等待幫助，發起署內同仁捐款，共同關懷身處戰火中的難民兒童與國內特況家庭的需要。8月1日由謝耀德分署長代表捐贈給台灣世界展望會東區辦事處，由主任蕭文榮代表接受。

平日法務工作繁忙，但仍長期參與公益的謝耀德分署長十分認同展望會在國內外地區所做的兒童、青少年服務工作，也分享同仁們在依法執行業務過程裡，有時候看到一些原住民家庭的單親家庭，奔波生活維持生計，一邊照顧孩子，真的是心力交瘁，因此同仁們也會在能力範圍內給予協助或轉介合適社會福利資源。

謝耀德表示，這次透過發起署內同仁響應飢餓三十捐款，鼓勵大家在忙碌中重視難民兒童與國內特況家庭的關心，激發同仁們人飢己飢、人溺己溺的人文關懷精神。同時，也讓署內同仁們更加了解世界展望會在國際間各項人道救援工作的進行，及國內地區許多特殊景況家庭的境遇，極需大家持續重視與支持。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，今年是飢餓三十邁入第三十年，這是ㄧ個里程碑，謝謝每一位捐款人與展望會一同進入最危險的國家、最危急的地區，幫助無數在天災、戰火、糧荒、急難等待曙光的孩童、家庭及人群。三十年來因著社會大眾的愛心捐款與投入參與，與台灣世界展望會攜手同行，讓台灣的愛在世界發光！

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任非常感謝法務部行政執行署花蓮分署分署長與各處室同仁，成為展望會的好夥伴，一起共同關心全球兒童生存的權益。

台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動，聚焦關懷脆弱國家中最脆弱兒童的需要，除投入緊急援助工作，更透過長期服務投入脆弱地區水資源、衛生、糧食保障及兒童健康營養等工作，幫助最弱勢兒童擁有基本生存環境，並持續關懷國內脆弱家庭的急難需求。

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