追悼勇警李承翰！無畏之舉所有人紅了眼眶…鐵路警提供捐款資訊

▲勇警李承翰救全車人殞命，各界相當不捨 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

25歲的鐵路警察李承翰遭逃票乘客刺肚殞命，為保護乘客安全與凶嫌肉搏，直到被刀刺入仍不放手，但肚破腸流經搶救後仍宣告不治。他英勇無畏的舉動感動所有人，而鐵路警察局高雄分局為感謝大眾慰問哀悼之意，在李的家屬同意下協助辦理外界捐款。捐款資訊：第一銀行嘉義分行，銀行代號：007，銀行戶名：張秀珍，捐款帳戶：501-50-18512」。

這起火車殺警案發生在本月3日晚間，李承翰獨自與鄭姓嫌犯肉搏，儘管腹部被刀刺入鮮血直流仍不放手，為了要確定乘客都安全才願意鬆手，但肚破腸流經搶救仍宣告不治，讓所有人感到相當痛心。許多民眾及政府官員紛紛主動前往設立在嘉義市立殯儀館的靈堂致意，還有重機車隊車友發起悼念活動。

▲勇警李承翰因公殉職。

各界湧入許多關懷和致意，希望能透過捐款協助家屬度過難關，對此，鐵路警察局高雄分局在李承翰家屬的同意下，協助辦理捐款事宜。高雄分局提供捐款資料並提醒所有人僅有此帳號，「捐款銀行：第一銀行嘉義分行，銀行代號：007，銀行戶名：張秀珍，捐款帳戶：501-50-18512」。

▲李承翰靈堂。（圖／鐵路警察局高雄分局新聞搞提供）

【更多新聞】

李承翰肉搏到最後！倒地痛苦喊「我沒辦法呼吸」 目擊者安撫對話曝光

