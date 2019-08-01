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買來黏灰塵！愛車冷氣孔「粉粿全面入侵」　苦主秒懂...萬人笑：還有2種料

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▲▼開車,駕駛,方向盤,汽車。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名駕駛日前心血來潮，網購一款果凍清潔膠，想幫愛車的冷氣孔除塵；沒想到，清潔膠不僅沒發揮作用，還全面「滲透」孔洞，讓他相當傻眼。上萬網友看完全被戳笑，直呼「這粉粿一斤多少錢」、「你拿到阿嬤的粉粿了」。

「本想黏灰塵的，結果......。」網友在爆廢公社發文訴苦，只見商品照中，使用者手拿果凍清潔膠，輕輕鬆鬆將出風口的髒東西黏起，畫面也莫名的療癒；怎料他買回實測後，效果不如預期就算了，還製造麻煩。

請繼續往下閱讀...

這一幕讓大票網友覺得眼熟，不禁笑回「突然想吃粉粿」、「這是粉粿吧？說好的剉冰咧」、「殺了一隻史萊姆」、「先生還有兩種料可以選」、「誰把鹼粽黏在那邊」、「為什麼要玩食物」、「中午決定吃粉粿剉冰」、「是不是忘了加糖水」。

▲買來黏灰塵！愛車冷氣孔「粉粿全面入侵」　苦主秒懂...萬人笑：還有2種料。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲「粉粿」全面入侵冷氣孔。（圖／翻攝自爆廢公社）

許多人則心有戚戚焉，直言「一張產品照，一張悲劇照」、「賣家秀跟買家秀永遠不一樣的原因就出在這」。不過也有熱心網友留言表示，「慢慢挖出來，只要不放太久乾掉，都好處理」、「工業酒精給它噴下去，就好清了」、「用棉花棒就可以清了啊」。

這種除塵清潔膠在網上相當多，價錢從幾10塊到幾百塊不等，主打在不損傷物品表面的情況下，輕鬆黏除隙縫灰塵；但不少苦主都抱怨，「我之前黏鍵盤也這樣」、「我之前看到覺得黏鍵盤空隙的灰塵應該不錯，結果全部卡在縫隙裡，更難清」。

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關鍵字：灰塵,粉粿,冷氣孔,除塵清潔膠,除塵果凍,爆廢公社,愛車

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