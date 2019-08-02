比非洲還熱！盧安達黑人學生「1天7次冷水澡」消暑：今年更黑了

▲河村非洲文化園。（圖／翻攝自中新社，下同）

記者劉亭／綜合報導

近來大陸多地高溫破40度，氣象台連續發佈高溫預警，這樣的酷熱令人難以忍受，一名來自盧安達的留學生也表示，自己熱到一天要洗7次澡消暑，甚至感覺自己「今年更黑了」。

根據「瀟湘晨報」報導，今年21歲的阿蘭是中南林業科技大學的留學生。比起家鄉盧旺達，長沙的天氣對他來說「too hot（太熱）」，今年7月長沙的天氣直飆38度，阿蘭說，今年夏天比去年更熱，自己也更黑了。

為了降暑，阿蘭經常買霜淇淋、西瓜吃，他每出去一次，回來就要洗冷水澡，在天氣爆熱的這幾天，他每天平均要沖7次澡。之前在家鄉最熱的8月和9月，阿蘭每天最多只需要洗2次澡。

長沙河村非洲文化園一群來自非洲的藝人，由於工作需要在戶外表演，被熱到受不了，不少人受訪時表示，長沙比他們的家鄉熱多了，在長沙需要冷氣24小時開著，冰可樂和冰淇淋也是必需品。

來自烏干達的30歲雕塑藝術家喬瑟夫表示，在長沙待了4個月，「長沙太熱了，烏干達還涼快些」；另一位雕塑藝術家賽米歐也贊同，「如果我的家鄉烏干達有28度的話，長沙給我的感覺能有40度」。

來自烏干達的姑娘達林也表示，「長沙更熱！我們烏干達沒有夏天和冬天，只有春天，很舒服。」烏干達位於非洲東部，橫跨赤道，東鄰肯亞，南接坦尚尼亞和盧安達，全境大部位於東非高原，多湖，平均海拔1000至1200米，有「高原水鄉」之稱，還曾被英國前首相邱吉爾稱為「非洲明珠」。

