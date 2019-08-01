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長腿正妹主播深夜站路邊…　下秒被「刀捅屁股」無助暈死

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▲▼高挑妹深夜街頭被狂捅屁股。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲長腿妹深夜街頭被狂捅屁股。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省長沙市1日一位長腿正妹1日深夜站在路邊，突然被一位陌生男子持刀捅屁股，當場血流如注。令人氣憤的是，女生從被捅傷到臥倒血泊暈死，期間一直揮手呼救，可是沒有遇到一位路人伸手施救。「超驚悚影片」流出後，網友氣憤驚呼，「整個影片除了一個受害者，其他都是罪人！」

大陸微博1日網傳，「一位年輕女子深夜路邊被針扎倒地，還被扎傷了卵巢和小腸。」對此，長沙市公安局芙蓉分局回應，「傷者是一名女主播，被一名男子用銳器劃傷屁股倒地，並非網傳所說。」

根據流出的監控畫面顯示，事發在中南大學湘雅二醫院健康管理中心附近，當時是凌晨1點22分。一位身穿黑色短裙、淺色緊身上衣的一位長髮長腿妹站在路邊，疑似正停下玩手機。突然一位身著白色T恤的男子從女生背後方向跑來，到背後蹲下，下秒竟然捅了女生屁股，隨後立馬轉身逃跑。

▲▼高挑妹深夜街頭被狂捅屁股。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲長腿妹倒地暈死。（圖／翻攝自澎湃新聞）

女生剛開始似乎沒有反應過來，被捅後錯愕的回頭，隨後走路開始搖搖晃晃，並摔倒在馬路上。她1點30分左右倒在馬路上，開始揮手向路過車輛呼救。不久，一輛計程車放慢車速，停在女生旁邊，但不一會兒就駛離現場，並未施救。受傷女生看到計程車開走，下秒徹底倒地暈死。

目前，當地警方已成立專案組介入調查。傷者已送醫治療，沒有生命危險。

網友驚呆表示，整個影片好冷漠，「這出租車司機幫忙打個求助電話也行啊」、「整個影片除了一個受害者，其他都是罪人」、「地獄空蕩蕩，魔鬼在人間」、「變態太多固然可怕，可最可怕的是路人的冷漠」。

▼長腿妹深夜站在路邊。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼高挑妹深夜街頭被狂捅屁股。（圖／翻攝自澎湃新聞）

ET快訊
長腿正妹主播深夜站路邊…下秒被「刀狂捅屁股」！躺血泊暈死
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關鍵字：女主播,屁股,呼救,施救,捅傷,長沙

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