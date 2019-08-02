女主播深夜被刀捅臀「以為會死」！司機太害怕秒開走　兇嫌落網了

記者錢玉紘／綜合報導



大陸湖南省長沙市在30日深夜發生一起駭人意外，一名長腿女主播站在路邊，突然被陌生男子捅傷，血流滿地，兇手隨後逃走，一輛路過的計程車司機因為「太害怕」，也逃離現場。今日凌晨，警方在微博上表示，兇手是一名32歲的劉姓男子，已經逮捕到案，之後將進一步調查動機。

據瞭解，30日晚間淩晨一點半左右，該女子當時用「滴滴」叫車，正在路邊等，沒想到被陌生男子捅向背部，隨後倒在地上，有幾次試著掙扎起身，揮手向路過車輛求救，但都沒有成功，幸好有路過的好心女子協助，才把她送醫。被捅的女子職業是直播主，她的經紀公司回應，目前人還在醫院，並無生命危險，主治醫師則說，該女臀部遭到刺傷，傷及卵巢、小腸及一根大血管，傷勢嚴重，還要住院觀察。

▲女主播深夜在街頭被捅屁股。（圖／翻攝自澎湃新聞）

協助受傷女主播送醫院的羅姓女子則表示，當時傷者意識還算清醒，還可以打電話給朋友，由於不清楚具體傷勢，她不敢亂動，並協助報警。後來傷者的朋友和救護車都到了，把女主播送往湖南省人民醫院，之後才自行回家。





網路上流傳的監視器影片也可以看到，女子倒地之後，一台計程車放慢速度停在旁邊，但隨後又開走。原來這是女子叫的滴滴計程車，司機表示，由於到現場看到女子倒地「感覺很害怕」，所以才開走，但是之後有再開回現場，也有在第一時間報警。



8月1日，微信朋友圈中流傳一張疑似是女主播遇刺後發表的長文，她提到，當時突然感覺到背後被攻擊，以為被人踹了，「但我手到之處一片血跡，我才知道我被捅了，黑夜中沒人知道我有多絕望，幾秒之後撐不住的我終於倒地。講真的，我以為我馬上要死了」。最後她用殘存的意識播了120報警，也打給同事，現在只希望好好活下去，靠法律還自己一個公道。

▲女主播受傷後的心聲。（圖／翻攝自微博）



「芙蓉公安」微博在今晨5點多發布消息指出，蓄意傷人的32歲劉姓嫌犯已經在淩晨4點，在江西萍鄉市安源區被逮捕。目前，民警對相關案情正在進一步審訊調查中。