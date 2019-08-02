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「薇帕」亂氣！今午後雷雨防冰雹　第8號颱風「范斯高」最快週末生成

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到薇帕颱風外圍環流影響，台灣上空大氣不穩定，西半部慎防雷雨，甚至可能還會有冰雹。其中嘉義以南平地雨勢劇烈要注意，桃園至嘉義則是山區、近山區平地會有降雨。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今(2)日環境仍吹著東南風，天氣與1日類似，恆春半島不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴午後有局部雷陣雨的天氣，午後降雨訊號偏強，請留意短時強降雨、雷擊、強陣風甚至冰雹等現象。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲定量降水預報。

氣溫方面，各地高溫約31-35度，其中大台北地區及桃園有36度左右高溫發生的機率，氣象局也針對台北市、新北市、桃園市發佈高溫橙色36燈號，代表台北市、新北市盆地，桃園市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，薇帕颱風外圍東南風輸送水氣至台灣附近，迎風面東半部及恒春半島有局部短暫陣雨；大氣不穩定，西半部桃園以南午後有局部雷陣雨的機率。各地不降雨時仍悶熱，北部氣溫約24至36度、中部23至34度、南部24至33度、東部23至35度。

至於關島附近熱帶性低氣壓，預報員陳伊秀透露最快可能在週末生成為輕度颱風「范斯高」，但對台灣不會有影響。

▼潛勢路徑圖。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮,颱風

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