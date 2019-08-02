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蘋果AirDrop共享「恐洩漏電話號碼」！用戶資訊全曝光…網嚇傻急關藍牙

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▲蘋果AirDrop出現漏洞。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自Apple官網）

▲蘋果AirDrop出現漏洞。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自Apple官網）

記者楊絡懸／綜合外電報導

蘋果「無線分享」AirDrop可以協助用戶傳送檔案，卻有消息指出，AirDrop在共享功能上出現了安全漏洞，該漏洞不會直接外洩個人隱私，但透過iPhone或Mac電腦發出的藍牙訊號，可以讓有心的工程師獲取iPhone的手機號碼、Wi-Fi密碼或Mac電腦地址，甚至可以追蹤用戶並直接從中截取正在傳送的檔案。

根據「Ars Technica」網站報導，當iPhone試圖透過AirDrop傳送照片或資料時，會開始搜尋附近的蘋果裝置，並利用低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy, BLE）和Wi-Fi連接，隨後啟動共享功能。這項功能即為蘋果公司於2014年引進的「蘋果無線連接」（Apple Wireless Direct Link, AWDL）技術，方便用戶們分享照片和檔案。

然而，安全公司「Hexway」的研究人員近日發現，蘋果設備間的AirDrop與Wi-Fi密碼共享等AWDL技術中，部分加密的Hash（SHA256）封包裡竟然藏有iPhone電話號碼或Mac電腦的靜態地址，內容包括名字、作業系統版本、電池狀態及Wi-Fi使用狀況等相關資訊，再透過AirDrop與藍牙夾帶出去。

加密Hash封包所隱含的資訊對一般用戶而言沒有太大的作用，卻提供有心的工程師追蹤用戶的方法，例如在工作的辦公室共享這些位置數據好像無所謂，但在公共場所如地鐵上、酒吧、百貨公司等，暴露這些訊息就令人毛骨悚然，似乎可讓陌生人搜集並拼湊出完整的電話號碼等相關隱私，甚至從中截取正在共享的檔案。

此報告曝光後引起社群網友討論，截至目前，蘋果公司還沒有回應此事，也尚未經蘋果證實隱私問題。用戶若要避開隱私風暴，最簡單的方法或許是自行關閉藍牙功能。然而，多數蘋果用戶還有另外使用的藍牙設備，像是蘋果耳機AirPods或蘋果手錶Apple Watch都必須依賴藍牙連線，為求防止資訊追蹤而關閉藍牙功能，反而犧牲了用戶的使用環境。

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關鍵字：蘋果,蘋果公司,Apple,AirDrop,藍牙,共享,北美要聞

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