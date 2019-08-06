中美貿易戰加劇...重挫美股「今年單日最慘」！道瓊大瀉767點

▲美股大跌。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

中美貿易戰升溫，美國再次對中國進口商品加徵關稅，中國也在匯市和農產品市場採取措施，美股5日收盤時大跌。道瓊指數盤中一度最高跌961點，收盤跌767點或2.9%，收報25,717點；標普指數跌87點或2.98%，收報2,844點；那斯達克指數跌278點或3.47%，收在7,726點。三大指數皆創下今年來單日最大跌幅。

標普指數與那指都已經連續6天下跌，道瓊則是已經連續下跌15天。

個股方面，幾個科技股龍頭都受到影響，亞馬遜收盤時跌了3.19%，蘋果更重挫5.23%，臉書與影片串流平台Netflix則分別跌了3.86%和3.51%。零售業也受到影響，運動用品Nike下跌2.7%，梅西百貨（Macy’s）與專賣電器的Best Buy 也分別跌了3.1% 和3.5%。

中國國家發改委、商務部傳出的消息指出，中國相關企業將暫停採購美國農產品。據《新華社》報導，國務院關稅稅則委員會對8月3日後成交的美國農產品採購「暫不排除進口加徵關稅」，中國相關企業將暫停採購美國農產品。

此外，人民幣兌美元「破 7」，下跌到10年來的低點，已跌至7.04兌1 美元。這波情勢也帶動市場避險情緒持續高漲，其他貨幣方面，瑞士法朗兌美元再飆 0.86%，是一個半月新低，而日圓也持續走高，兌美元上揚 0.51%，衝破106大關，美元對日圓的跌幅，3天內就超過2.6%。

美國總統川普在8月1日宣布，從9月1日開始，將對3000億美元的中國商品加徵10％關稅，還威脅可能提高到25%。

川普在5日於推特發文指出，「中國將其貨幣價格降至幾乎歷史最低點，這就叫做 『貨幣操縱』。聯準會你們聽到了嗎？這是嚴重違反規則的行為，隨時間過去一定會大大弱化中國。」