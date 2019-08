光頭男狂揮武士刀「當街砍死室友」！驚悚畫面曝...路人嚇歪

▲男子在德國當街砍死室友。(圖/翻攝自推特)

記者錢玉紘/綜合報導

德國司徒加特市(Stuttgart)法桑諾夫(Fasanenhof)的住宅區在31日下午發生一起街頭砍人案,一名敘利亞男在大街上,直接揮舞著武士刀,砍向自己的哈薩克室友,哈薩克男倒在街上,最後失血過多死亡。



英國《每日郵報》報導,28歲的敘利亞光頭男子和36歲的德國-哈薩克籍室友住在一起,但兩人發生激烈口角,光頭男當下不停質問死者「為什麼要這樣做」,接著直接拿起一把像是武士刀的武器,在大街上狂砍室友,對方倒地後,他又直接用捅的,補了好幾刀。

路過的一男一女驚慌尖叫,試圖救援,但被砍的哈薩克男子身受重傷,只能倒在血泊中,最後不幸死亡。隨後砍人光頭男直接跑掉,並試圖靠騎腳踏車逃逸,警方出動了直升機,將該男逮捕到案,也在附近草叢中發現凶器。

光頭男砍人的畫面被多位路人錄了下來,場面相當驚險,警方還在依據這些網路上流傳的影片釐清案情,兇手在接受質問的時候坦承殺人,並說是因為「私人因素」,目前已被拘留,警方也排除兇手有極端分子或政治背景,但還不清楚兩人真正吵架的原因。

