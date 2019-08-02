光頭男狂揮武士刀「當街砍死室友」！驚悚畫面曝...路人嚇歪

▲男子在德國當街砍死室友。（圖／翻攝自推特）

記者錢玉紘／綜合報導

德國司徒加特市（Stuttgart）法桑諾夫（Fasanenhof）的住宅區在31日下午發生一起街頭砍人案，一名敘利亞男在大街上，直接揮舞著武士刀，砍向自己的哈薩克室友，哈薩克男倒在街上，最後失血過多死亡。



英國《每日郵報》報導，28歲的敘利亞光頭男子和36歲的德國-哈薩克籍室友住在一起，但兩人發生激烈口角，光頭男當下不停質問死者「為什麼要這樣做」，接著直接拿起一把像是武士刀的武器，在大街上狂砍室友，對方倒地後，他又直接用捅的，補了好幾刀。

路過的一男一女驚慌尖叫，試圖救援，但被砍的哈薩克男子身受重傷，只能倒在血泊中，最後不幸死亡。隨後砍人光頭男直接跑掉，並試圖靠騎腳踏車逃逸，警方出動了直升機，將該男逮捕到案，也在附近草叢中發現凶器。

光頭男砍人的畫面被多位路人錄了下來，場面相當驚險，警方還在依據這些網路上流傳的影片釐清案情，兇手在接受質問的時候坦承殺人，並說是因為「私人因素」，目前已被拘留，警方也排除兇手有極端分子或政治背景，但還不清楚兩人真正吵架的原因。