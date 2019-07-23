涉歧視及種族主義言論 華裔「密西根小姐」被摘后冠

▲▼2019年「密西根小姐」朱凱西，后冠被摘。(圖／翻攝自推特@Kathy Zhu)

記者朱錦華／綜合報導

因為被踢爆曾發表多則涉及歧視和種族主義的推文，上周甫當選2019年「密西根小姐」(Miss Michigan)的朱凱西(譯音，Kathy Zhu)上周五(19日)收到官方通知，她已被剝奪此一頭銜。

信件中說：「你的社群媒體帳戶內含有冒犯性、麻木不仁及不恰當的内容，引起了美國世界小姐(MWA)主辦單位的關注。」

信中指稱朱凱西已不符合「良好品格」的要求。因此，她已被即時摘去「密西根小姐」后冠。MWA不承認她的參賽資格，也拒絕讓她參與MWA的所有活動。

朱凱西在被曝光的推文裡，談及穆斯林女性及黑人社區裡的槍枝暴力問題。根據媒體截圖，其中一則推文說：「在我的大學校園裡有一項試戴穆斯林頭巾活動。請問，這是告訴我們這些頭巾只是時尚配件而非宗教物品？或者，你們是不是想讓女性開始習慣接受伊斯蘭教的壓迫？」

另一則推文說：「你知道大多數黑人死亡是其他黑人造成的嗎？在指責別人之前，先解決你自己社區内的(槍枝)問題吧！」

這兩則推特分別發表於2017年和2018年，目前已被删除。朱凱西上周五(19日)`在推特發布影片回應說，她的保守政治觀點遭到了紐曲。她說：「那些小攻擊真的真的會減損種族主義這個詞的分量和嚴重性。」

現年20歲的朱凱西在中國大陸出生，5歲時移居美國，目前就讀於密西根大學，主修政治學。她在社群媒體上是川普的鐵粉、也是學院裡共和黨團的副主席。

由於后冠被摘，她將失去代表密西根州參加今年10月在拉斯維加斯舉行的「美國世界小姐」選美的資格。 儘管遭到強烈批評，朱凱西仍捍衛自己的推文。她在上周五發推文說：「我很高興這件事情曝光，因爲這不僅僅只是關於選美，這是關於對『不同意見』的人的偏見。」