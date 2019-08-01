　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中觀光產值損失16億！陸客自由行喊卡...市府3策略降低衝擊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲陸客自由行概念圖中正紀念堂很多陸客。（圖／陳明仁攝）

▲陸客自由行。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君、彭懷玉、徐溱謐／台北報導

中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會7月31日證實，鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停發放47個城市大陸居民赴台自由行通行證，讓台灣從觀光政府單位到旅行業者措手不及。其中台中市政府觀光旅遊局表示，粗估從8月起至明年1月，台中觀光產值將損失超過16億元。

▲▼陸客,自由行。（圖／翻攝大陸文旅部官網）

請繼續往下閱讀...

▲大陸即日起暫停發放陸客來台自由行簽證。（圖／翻攝大陸文旅部官網）

 大陸文化旅遊部31日下午宣布「鑒於當前兩岸關係」，8月1日起暫停47個城市赴台自由行簽證，估計今年8月到明年2月，來台陸客將減少70萬人。

▲陸客。（圖／記者林信男攝）

▲陸客自由行不來，預估到2020年將減少70萬觀光人次。（圖／記者林信男攝）

台北市政府觀傳局表示，陸客人數都是從交通部觀光局或內政部移民署那邊得來，目前尚未取得實際受影響人數。新北市政府觀傳局表示，限縮陸客來台自由行對台灣觀光產業確實有影響，但這幾年除了大陸市場，也不斷持續拓展其他客源國市場，如日本、韓國，東南亞包含新加坡、泰國、越南、印尼以及今年9月將前往馬來西亞，結合航空公司、旅宿業.、伴手禮及觀光工廠等業者共同行銷，吸引更多外國客源來新北觀光。

旅客,遊客,觀光,陸客,導遊,忠烈祠（圖／記者張一中攝）

▲陸客自由行不能申請，台中估減少16億。（圖／ETtoday資料照）

台中市政府觀光旅遊局長林筱淇表示，粗估自8月起至明年1月，陸客來台中住宿減少約15萬人次，觀光產值損失約16.83億元，市府將以擴大城市交流、積極爭取團客、推出短期引客方案3種策略，降低對台中市觀光旅遊業所帶來的衝擊。

花蓮縣政府觀光處處長唐玉書則表示，縣府一直以來希望政治歸政治，觀光歸觀光，目前來台陸客已有7成為自由行，此次大陸無預警宣布停發陸客赴台自由行，甚至沒有任何緩衝期，短期也很難找到其他方式來彌補自由行陸客不來的損失，對於已經開始觀光回溫的花蓮來說絕對影響很大。

ET快訊
快訊／洪慈庸哭了！「曾和林昶佐討論同進退」續留黨內創造更多可
Gogoro 2「2020年式新車」來了！終於有置杯架、加速
《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！超狂HD照太兇…網驚：快走光
25歲球星「激情片全球直播」！鏡頭正對床伴…竟是前隊友老婆

關鍵字：陸客自由行,陸客

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

省錢租老平房！哥年出5車禍、鄰居以為有老人同住　她憶：爸媽飲料裡偷摻符水

鬼門開前1天！阿嬤狂催「這拿去燒掉」她秒哭　超陰傳說引共鳴：我家包紅紙

大雷雨襲竹苗中投、台南！　12縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

「河馬便便」搶翻天！　手工便便紙與民眾「親密接觸」

台中觀光產值損失16億！陸客自由行喊卡...市府3策略降低衝擊

防疫漏洞！陸網紅認來台賣雞爪　「口紅一哥」全吃光繳3萬速離境

鬼門開「00：08」來電！OL睡醒一看「車禍去世那位...」秒抖　同事也嚇壞

普悠瑪罹難者家屬「心還在淌血」　淚求運安會重啟調查

等你5年、10年都願意！漫博會獨缺京阿尼　特設留言專區滿滿洋蔥

秋冬旅遊「平假日每房補助1千元」　一張圖看懂4種優惠方案

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

Ella曝教育勁寶方式　「我從來不跟他講嬰兒語」

省錢租老平房！哥年出5車禍、鄰居以為有老人同住　她憶：爸媽飲料裡偷摻符水

鬼門開前1天！阿嬤狂催「這拿去燒掉」她秒哭　超陰傳說引共鳴：我家包紅紙

大雷雨襲竹苗中投、台南！　12縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

「河馬便便」搶翻天！　手工便便紙與民眾「親密接觸」

台中觀光產值損失16億！陸客自由行喊卡...市府3策略降低衝擊

防疫漏洞！陸網紅認來台賣雞爪　「口紅一哥」全吃光繳3萬速離境

鬼門開「00：08」來電！OL睡醒一看「車禍去世那位...」秒抖　同事也嚇壞

普悠瑪罹難者家屬「心還在淌血」　淚求運安會重啟調查

等你5年、10年都願意！漫博會獨缺京阿尼　特設留言專區滿滿洋蔥

秋冬旅遊「平假日每房補助1千元」　一張圖看懂4種優惠方案

花大錢買的頂級牛棚報銷　費城人羅伯森要開Tommy John

PO文狂罵對方過世母親！鍵盤鄉民被罰6000元　王瑞德再喊：民事求償20萬

省錢租老平房！哥年出5車禍、鄰居以為有老人同住　她憶：爸媽飲料裡偷摻符水

鮑爾被交易後隔天突現身球場看球　球迷一陣騷動

鬼門開前1天！阿嬤狂催「這拿去燒掉」她秒哭　超陰傳說引共鳴：我家包紅紙

八年級生該買房？他提「頭期款關鍵」曝：每年多賺12萬　網戰翻

日職／復健賽開轟　王柏融：剛好掌握擊球點

「台民黨」喊話郭柯配衝擊藍營選情？　潘恒旭：郭台銘絕不會脫黨

大文為見鬼「犯禁忌」！　露詭異姿勢…下秒天花板崩塌

印尼3男女婚前性行為「被鞭100下」　皮開肉綻還要被關5年

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5..

全台第1間「手搖店」是誰？網友..

他結帳掏1千女友付50　找零引..

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接..

林志成批館長鬧笑話

秋冬旅遊補助曝光！一張圖看懂4..

鬼門開「30個禁忌一次看」

10點開搶！台虎全航線單程50..

護理師「咖啡泡半小時」神展開

薪水全賠開瓶費　KTV員工淚求..

他PO文公審外送員　對話曝光風..

透明藍生物「肚子塞爆10元」　..

流水席只看這道？賓客秒吞：誰打..

校門一片桃色大軍　他愣時代變了

更多熱門

相關新聞

陸客自由行喊卡！台北旅館業影響最大

大陸今（1日）起暫停發放自由行旅客來台通行證，下半年陸客恐減60萬到80萬人次，旅遊業者指出，此舉影響最嚴重的不是旅行社，而是航空公司、旅館民宿，但航空公司搭機人數少可以換航班，旅館開了卻走不了，其中又以自由行為大宗的台北市旅館業首當其衝。

高雄31萬陸客進不來　高市府怎出招

大陸為何此時限縮民眾台灣自由行？

政院核定！秋冬旅遊補助不分平假日「每房補助1千元」

陸禁對台自由行　吳釗燮：在怕什麼？

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午1點記者會說明

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

他結帳掏1千女友付50　找零引發分手危機

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

正妹主管收留北漂女　一看衛生習慣傻眼

吳淑敏懷孕5個月嫁國標舞世家老公

更多

最夯影音

更多

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面