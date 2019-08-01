台中觀光產值損失16億！陸客自由行喊卡...市府3策略降低衝擊

▲陸客自由行。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君、彭懷玉、徐溱謐／台北報導

中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會7月31日證實，鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停發放47個城市大陸居民赴台自由行通行證，讓台灣從觀光政府單位到旅行業者措手不及。其中台中市政府觀光旅遊局表示，粗估從8月起至明年1月，台中觀光產值將損失超過16億元。

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▲大陸即日起暫停發放陸客來台自由行簽證。（圖／翻攝大陸文旅部官網）

大陸文化旅遊部31日下午宣布「鑒於當前兩岸關係」，8月1日起暫停47個城市赴台自由行簽證，估計今年8月到明年2月，來台陸客將減少70萬人。

▲陸客自由行不來，預估到2020年將減少70萬觀光人次。（圖／記者林信男攝）

台北市政府觀傳局表示，陸客人數都是從交通部觀光局或內政部移民署那邊得來，目前尚未取得實際受影響人數。新北市政府觀傳局表示，限縮陸客來台自由行對台灣觀光產業確實有影響，但這幾年除了大陸市場，也不斷持續拓展其他客源國市場，如日本、韓國，東南亞包含新加坡、泰國、越南、印尼以及今年9月將前往馬來西亞，結合航空公司、旅宿業.、伴手禮及觀光工廠等業者共同行銷，吸引更多外國客源來新北觀光。





▲陸客自由行不能申請，台中估減少16億。（圖／ETtoday資料照）

台中市政府觀光旅遊局長林筱淇表示，粗估自8月起至明年1月，陸客來台中住宿減少約15萬人次，觀光產值損失約16.83億元，市府將以擴大城市交流、積極爭取團客、推出短期引客方案3種策略，降低對台中市觀光旅遊業所帶來的衝擊。

花蓮縣政府觀光處處長唐玉書則表示，縣府一直以來希望政治歸政治，觀光歸觀光，目前來台陸客已有7成為自由行，此次大陸無預警宣布停發陸客赴台自由行，甚至沒有任何緩衝期，短期也很難找到其他方式來彌補自由行陸客不來的損失，對於已經開始觀光回溫的花蓮來說絕對影響很大。