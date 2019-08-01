彰顯人權價值！內政部：即日起放寬兩岸探親資格

▲新法施行首日，已有陸籍新住民朋友迫不及待送件。（圖／內政部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會31日臨時發出聲明指出「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」。相較陸方的限縮態度，內政部次長陳宗彥1日宣布，即日起，放寬陸配親屬來台短期探親的資格，例如原限台灣人民三親等內的血親才能來台探親，放寬為三親等內血親之「配偶」，包含大嫂、孫媳婦、姐夫等也能探親，展現我方與中國大陸不同的人權價值。

陳宗彥表示，中國大陸專斷暫停來台自由行，凸顯中國人民沒有自由旅行的權益，我國對於各國或中國大陸人士來台均一視同仁，敞開雙臂正面看待，這次修正「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，是以強化人權為考量，歷時近4年研議，並落實兩公約的精神，針對兩岸探親的家庭倫常需求予以調整。

除了放寬大陸配偶親屬來台短期探親資格外，中央這次也鬆綁外國優秀人才的大陸親屬探親或隨行團聚資格，以及提升無戶籍國民及港澳政府駐台人員的家庭團聚權等，期望能提升大陸配偶的生活權益，以符合人倫親情探視的需求。

這次修法，同步考量醫美健檢所需期間3個月即已足夠，故將入境證件效期從6個月，修正為3個月，以強化入出境管理機制，衡平社會安全。

對於保證人部分，則採寬嚴並濟的方式，除加強要求保證人須確保大陸人士依限離境外，若保證人已與前任陸配離婚，且經通報行方不明已逾7年等情形，則可放寬再擔任現任陸配的保證人，申請來台，以保障家庭團聚。

陳宗彥強調，這次修法幅度較大，為使新法順利上路，移民署已於台北、台中、高雄舉辦說明會，宣傳修法重要訊息，期盼修法促進兩岸正面交流，並強化人流管理機制，兩岸人民往來常態化與安全管控目標。