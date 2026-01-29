恐怖男翻舊帳！揮鋸子+榔頭追殺妻女…3人血噴滿地送醫搶救

記者陳以昇／新北報導

蘆洲區長安街昨（28日）深夜，70歲林姓男子與前妻發生激烈口角後情緒失控，竟隨手抓起家中的鋸子與榔頭，瘋狂追打前妻與2名親生女兒。警方獲報後趕抵，將行兇的林男制伏，受傷的母女3人則被緊急送醫救治，所幸均無生命危險，林男訊後依殺人未遂、傷害、家暴及違反保護令移送偵辦。

▼林男被員警壓制逮捕帶回偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，林姓男子與妻子已經離婚，卻還是與68歲葉姓前妻及2名女兒同住新北市蘆洲區長安街，但他脾氣火爆，曾多次毆打妻女，2024年間，葉妻因被毆打後申請保護令；昨天深夜11時許，林男與前妻葉女又因保護令一事爆發口角衝突，過程中，林男竟發狂拿著鋸子與榔頭攻擊前妻，連在場的48歲林姓大女兒與45歲小女兒也不放過，不斷追打母女3人。

蘆洲警分局接獲通報後，立即啟動快打部隊並調派延平派出所警力火速趕赴現場，將林男控制逮捕。攻擊造成前妻葉女右側前胸壁開放式咬傷、右側手部撕裂傷、左側前臂撕裂傷；大女兒頭皮撕裂傷、雙膝擦挫傷、背臀部及陰部數條條狀擦傷、左手第五指及第四指撕裂傷、第三指擦傷；小女兒左側頭皮撕裂傷、左背擦傷、左手肘鈍傷瘀青、右膝、左膝、右手肘均擦傷，所幸3人送醫後沒有生命危險。

警方後續協助2名女兒向法院申請緊急保護令。林男訊後依殺人未遂、傷害、家暴及違反保護令等罪，移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。

▼案發現場血跡斑斑 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男持榔頭及鋸子追打妻子及2名女兒 。（圖／記者陳以昇翻攝）