韓國瑜聯絡不到郭台銘？劉宥彤曝條件：團結前先解決這件事

▲郭台銘、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘自國民黨初選落敗後，他是否可能與誰合作引發外界關注。郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤1日透露，郭台銘跟高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲都有心結，並強調若韓國瑜沒有辦法解釋中時及大陸的關係，就無法團結。

郭台銘一直到7月31日下午才從國外返抵台灣，外界關注他的下一步動向為何，除了韓國瑜希望見面以整合國民黨外，也傳出近日宣布組黨的柯文哲尋求合作。

針對柯文哲預計在8月6日組成「台灣民眾黨」，劉宥彤接受廣播專訪時說，北市府顧問蔡壁如昨晚打給她講了柯文哲成立台灣民眾黨的事情，表示雙方陣營有保持聯繫。

對於韓國瑜指稱聯繫不上郭台銘，劉宥彤則表示，「都有心結吧」，初選過程有蠻多並非政策政論上的爭辯，郭台銘可能還是需要對這些事情有更多理解。

至於郭台銘跟韓國瑜的心結為何？劉宥彤說，郭台銘並不是沒辦法接受韓國瑜，而是沒有辦法接受某一個媒體的老闆，希望韓國瑜先解釋中時及大陸的關係，中時是否有跟其他勢力連結，這是台灣人民一直有疑慮的事情，國民黨必須要給大家一個清楚的路線，必須要向人民交代，在這件事沒有被解決的前提下，就無法團結。