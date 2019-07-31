用五星級飯店水壺煮水　他喝完3杯發現：裡面有咖啡色襪子！

▲男子喝完水才發現水壺有襪子，覺得十分噁心。（圖／翻攝自大陸北青網）

記者李振慧／綜合報導

廣西省北海市一名男子近來爆料，他入住南寧一間五星級飯店時，喝完3杯水後突然發現水壺被堵住，一打開看到裡面竟然有一隻咖啡色襪子，讓他覺得非常噁心氣得向飯店反映，但與對方幾次協商都無法獲得賠償，目前已經報警。

周姓男子表示，他本月19日和友人合住南寧市一間五星級飯店的一間房間，並且支付人民幣380元（約台幣1716元），隔日早上9時吃完早餐後，他用房間水壺煮水並喝了幾杯，一開始都並無發現異常便又繼續煮水，直到中午12時再次喝水時，喝完3杯發現水壺似乎被堵住，好奇打開沒想到看見一條襪子在裡面。

周男表示，他再次煮水時由於房間燈光昏暗，所以完全沒發現異狀，喝水時也沒有異味，後來向一名飯店工作人員投訴，對方表示他所住的是「維修房」，可以免費為他升級套房，但他希望飯店能夠調查清楚緣由所以沒有接受，然而後來多次和飯店進行協商時，不是被放鴿子就是飯店拒絕承擔責任。

飯店負責人日前向媒體表示，飯店以前從未發生過類似事件，顧客投訴後已經報警，案件正在進行調查中。南寧市警方也證實的確有接獲報案，但由於仍在進行調查，詳細案情不便對外透露。