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詭異空姐睡行李架上10分鐘　她目睹「黑人問號」發問：是夢嗎？

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詭異空姐睡行李架上10分鐘　她目睹「黑人問號」發問：這是夢嗎？（圖／翻攝自twitter／Verny Vern）

▲女乘客目睹空姐霸佔行李架的怪異行為。（圖／翻攝自twitter／Verny Vern

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子近來搭乘西南航空(Southwest Airlines)飛往費城的航班時，意外目睹空姐睡在行李架上的怪異情景，只見影片中，一名空姐整個人塞在狹小的行李架空間，還不時探頭出來觀看其他乘客，讓她忍不住分享在網路上。

女乘客勞埃德(Veronica Lloyd)30日在推特上表示，她29日搭乘西南航空一架從納什維爾飛往費城的班機上，竟然看到一名空姐睡在行李架上，而且對方還不時探頭出來，甚至直接在上面回答乘客的問題，詭異的行為維持長達10分鐘，讓她看了以後滿臉「黑人問號」，忍不住發文詢問，「是我在作夢嗎？」

勞埃德說，空姐後來便自行爬下來，一切又恢復了正常，「這很有意思，我猜想她這樣做，只是為了要讓飛行變得有趣並逗乘客笑吧。」西南航空事後則發表聲明，「西南航空的員工以展現他們的幽默感和獨特個性聞名，在這個情況下，我們的一位空服員只是試圖在登機時提供乘客短暫的娛樂，雖然這不是常見的程序，但我們一直把乘客安全列為首要任務。」

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關鍵字：空姐,行李架,西南航空,Veronica Lloyd,Southwest Airlines,北美要聞

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