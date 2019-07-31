他笑摟「細肩帶氣質美人」女粉絲全心碎　真實身分曝光網嚇傻：太衝擊！

在 Instagram 查看這則貼文 Jonathan Nguyen（@jhnguyeners）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 5 日 下午 5:52 張貼

實習記者黃可昀／綜合報導

越南22歲網紅喬納森（Jonathan Nguyen）靠著高挑身材與魅力笑容在網路累積不少粉絲，先前他PO 出一張與氣質正妹的親密合照，讓好多女粉絲直呼心碎，不過仔細看文章內容會發現，這名穿著細肩帶洋裝、身材姣好的美人竟然是他的媽媽，衝擊感十足的畫面讓大批網友全暴動。

在 Instagram 查看這則貼文 Jonathan Nguyen（@jhnguyeners）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 9 日 上午 3:19 張貼

據《每日郵報》報導，喬納森目前居住在洛杉磯，常在IG分享自己的穿搭照，他5月6日PO出與媽媽的合照讓網友都難以置信，因為照片中的氣質正妹肌肉緊實、體態纖細，臉上完全看不出有一條皺紋，而且打扮相當年輕時髦。喬納森表示，媽媽今年已經40幾歲，但兩人一起出去時，媽媽還是常被誤認成他的妹妹或女朋友。

在 Instagram 查看這則貼文 Jonathan Nguyen（@jhnguyeners）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 8 日 下午 12:13 張貼

喬納森透露，有一位年輕的媽媽是很棒的感覺，「有時候甚至會看到跟自己差不多年紀的人搭訕她」。他也分享了媽媽凍齡的秘訣，「她不老的秘密是飲食控制和運動，還有一個我不知道的護膚程序」，原來喬納森的媽媽每天都會鍛鍊身體、吃足夠的蔬菜水果，並且拒絕吃任何加工食品，採用「低糖飲食」。

網友們看完都紛紛留言，「哇！我以為是你女朋友」、「我要向你媽媽看齊」、「希望我到那個年紀也可以這麼美」、「太震驚了」、「她維持美麗的秘密到底是什麼！」