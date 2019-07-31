誰送的？！百萬特斯拉竟然出現他家　傻眼發現電被偷12小時





▲男子一覺醒來，家裡竟然多了台特斯拉。（圖／示意圖，與本新聞無關／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子早上起床發現，一輛價值上百萬元的特斯拉竟然停在他的草坪上，還以為是誰偷偷要送給他的大禮，後來才發現是沒品車主擅自把車停在他家，還盜用他家的電來幫車子充電，由於等了好幾個小時車主還是沒現身，最後只好無奈報警。

居住在萊克沃思市(Lake Worth)的男子弗勞梅尼(Phil Fraumeni)表示，園丁19日早上突然通知他，請趕緊把他停在草坪上的特斯拉移走，正疑惑自己沒有特斯拉的時候，前往一看，果然有一輛白色特斯拉停在那裡，然而還有一條電線接著他家插座，很明顯正在充電，當下便明白發生什麼事了。

在警方的聯繫下，一名年輕車主終於來認領車子，他尷尬表示，前一天他到附近拜訪朋友時，特斯拉突然沒電，由於當時是深夜他臨時找不到人幫忙，才會擅自把車停在弗勞梅尼家並且偷電12小時。

一般人碰到這種情況通常會十分生氣，但好心的弗勞梅尼最後沒有對車主提告也沒有要求賠償，不過他的妻子不這麼想，後來在臉書上提到這件事情時表示，「車主很幸運，我出遠門了，當時只有我老公在家，我一定會堅持要他賠償。」而弗勞梅尼比較煩惱，事後鄰居會一直鬧他，也要把車停在他家並且免費用他的電。