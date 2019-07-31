上海談判破局？　陸商務部：增加自美農產品採購

▲中美貿易談判在上海結束。（圖／路透）

記者陳政錄／上海報導

中美經貿高級別磋商今天於上海登場，但雙方會議卻提前30分鐘結束，也未立即發表評論，被外媒解讀是「談判破局」，但大陸商務部晚間發表聲明稱，雙方討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購，以及美方將為採購創造良好條件。聲明也證實，雙方將於9月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。

大陸商務部指出，7月30至31日，國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在上海舉行第十二輪中美經貿高級別磋商。雙方按照兩國元首大阪會晤重要共識要求，就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流。





▲中美第十二輪高級別經貿磋商地點，選址上海西郊賓館。（圖／記者陳政錄攝）

商務部稱，雙方還討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購，以及美方將為採購創造良好條件。

根據官方訊息，除了上述代表，大陸商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發展改革委副主任寧吉喆、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，工信部副部長王志軍、農業農村部副部長韓俊、商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文也參加磋商。

事實上，外媒先前普遍認為此次最新談判不會有重大進展。《金融時報》就指出，五月貿易談判破局後，中方對美國農產的購買就開始減少，讓川普感到相當不滿。

在31日談判前夕，川普也在推特上發文，稱稱中方未啟動採購，表示「無論如何，我們都會贏。」

值得注意的是，對於中美磋商進展和美方的施壓態度，大陸外交部發言人華春瑩也在今天的例行記者會上作出回應，她說她對此只想「呵呵」兩聲，並強調美方此時放話來試圖極限施壓，是沒有意義的，「自己生病去讓別人吃藥，也是沒有任何用的」。

不過她也說，雙方經貿團隊目前在上海磋商，你（記者）剛才說到的最新情況我還未掌握。大陸外交部例行記者會是在下午四點召開。

根據《路透社》報導，中美官員的會晤於今日下午1時45分左右結束，離開上海西郊賓館，比原定時間提早約30分鐘結束。目前美方並未對此發表官方聲明。