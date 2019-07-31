　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上海談判破局？　陸商務部：增加自美農產品採購

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中美貿易談判在上海結束。（圖／路透）

▲中美貿易談判在上海結束。（圖／路透）

記者陳政錄／上海報導

中美經貿高級別磋商今天於上海登場，但雙方會議卻提前30分鐘結束，也未立即發表評論，被外媒解讀是「談判破局」，但大陸商務部晚間發表聲明稱，雙方討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購，以及美方將為採購創造良好條件。聲明也證實，雙方將於9月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。

大陸商務部指出，7月30至31日，國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在上海舉行第十二輪中美經貿高級別磋商。雙方按照兩國元首大阪會晤重要共識要求，就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流。

▲▼上海西郊賓館。（圖／記者陳政錄攝）

▲中美第十二輪高級別經貿磋商地點，選址上海西郊賓館。（圖／記者陳政錄攝）

商務部稱，雙方還討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購，以及美方將為採購創造良好條件。

根據官方訊息，除了上述代表，大陸商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發展改革委副主任寧吉喆、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，工信部副部長王志軍、農業農村部副部長韓俊、商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文也參加磋商。

事實上，外媒先前普遍認為此次最新談判不會有重大進展。《金融時報》就指出，五月貿易談判破局後，中方對美國農產的購買就開始減少，讓川普感到相當不滿。

在31日談判前夕，川普也在推特上發文，稱稱中方未啟動採購，表示「無論如何，我們都會贏。」

值得注意的是，對於中美磋商進展和美方的施壓態度，大陸外交部發言人華春瑩也在今天的例行記者會上作出回應，她說她對此只想「呵呵」兩聲，並強調美方此時放話來試圖極限施壓，是沒有意義的，「自己生病去讓別人吃藥，也是沒有任何用的」。

不過她也說，雙方經貿團隊目前在上海磋商，你（記者）剛才說到的最新情況我還未掌握。大陸外交部例行記者會是在下午四點召開。

根據《路透社》報導，中美官員的會晤於今日下午1時45分左右結束，離開上海西郊賓館，比原定時間提早約30分鐘結束。目前美方並未對此發表官方聲明。

ET快訊
金髮妹告12男性侵...真相逆轉是「自願參加極樂趴」！集體掌
獨／台灣民眾黨的3套劇本　柯文哲當黨主席、挺郭台銘選總統
快訊／組黨消息曝光後首露面！柯文哲沉默不語入家門
郭柯配內幕／柯文哲主空戰　郭台銘打陸戰「前進22縣市」
鬼門開後2天往生…阿嬤出殯棺材抬不動！2兄弟一路跪拜「阿母原

關鍵字：中美磋商,高級別貿易磋商,劉鶴,中美貿易戰,西郊賓館,美國,川普,上海

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海談判破局？　陸商務部：增加自美農產品採購

36歲男想入監當街搶劫…心酸曝真相：想讓老婆離開　妻淚崩要「癡心守護」　

網傳8/1起封殺台灣藝人　江蘇衛視澄清：不實消息

自由行喊卡衝擊小三通？楊鎮浯親上火線「救金門觀光」

影／路上慘被雷劈！他當場暈倒心臟驟停「白血球細胞壞死」...3小後奇蹟復活

九月要跟女友到台灣旅遊！　陸客搭末班車搶辦入台證

上海現場／出入境辦證人潮爆滿　來台簽註機台「全面準時更新」

8/1起終止與台灣合作？江蘇衛視發函駁斥：對散播謠言的網友究責

陸媒：陸客赴台意願早跌冰點　自由行暫停「只是順意而為」

華聞快遞／大陸8/1起暫停47城市赴台自由行　北京旅遊業：這招比過往厲害很多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

上海談判破局？　陸商務部：增加自美農產品採購

36歲男想入監當街搶劫…心酸曝真相：想讓老婆離開　妻淚崩要「癡心守護」　

網傳8/1起封殺台灣藝人　江蘇衛視澄清：不實消息

自由行喊卡衝擊小三通？楊鎮浯親上火線「救金門觀光」

影／路上慘被雷劈！他當場暈倒心臟驟停「白血球細胞壞死」...3小後奇蹟復活

九月要跟女友到台灣旅遊！　陸客搭末班車搶辦入台證

上海現場／出入境辦證人潮爆滿　來台簽註機台「全面準時更新」

8/1起終止與台灣合作？江蘇衛視發函駁斥：對散播謠言的網友究責

陸媒：陸客赴台意願早跌冰點　自由行暫停「只是順意而為」

華聞快遞／大陸8/1起暫停47城市赴台自由行　北京旅遊業：這招比過往厲害很多

柯文哲組黨劍指蔡英文　國民黨：郭台銘承諾不脫黨

銘傳人快看！學姐冰店回來了　轉戰士林大東路

獨／緯來、東森14頻道爆「9月斷訊危機」　雙北13萬有線戶受影響

南太平洋深夜強震！萬那杜規模6.6　未發海嘯警報

TAG Heuer亮古董錶　計時碼錶淵源深

女友喝加料飲料昏迷！收下朋友500元…他躲床下聽全程：結束換我

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

水上樂園「設定錯誤」掀巨浪釀4..

22歲女墮胎7次　醫一問揭發暗..

陸8/1起暫停陸客赴台自由行

情侶搭火車激吻！他下秒舉動超母..

深夜赴約異性...新婚妻成浮屍..

保時捷掉頭遭擋...低胸妹下車..

8/1起終止與台灣合作？江蘇衛..

影／上海北京來回飛2次！返京乘..

影／路上慘被雷劈！他白血球細胞..

8/1日起暫停陸客自由行　網友..

喬碧蘿粉絲反暴漲　驚爆是商業策..

即／煙火射人　千水圍警署外10..

15歲男偷開賓士撞死人：我卡丁..

4歲男童被捲車底拖行200米血..

更多熱門

相關新聞

川普嗆北京　紐時：凸顯談判吃癟

中美貿易談判於上海舉行之際，美國總統川普30日又放話批評中國在貿易上佔便宜，警告北京當局別想等到大選後才敲定協議。《紐約時報》分析，這顯示出川普試圖淡化無法在2020大選前與中國達成協議的可能性。

陸突喊卡自由行　上海辦證人潮爆滿

中美貿易談判提早30分鐘結束

「過50%」選民認川普非種族主義

Fed降息對台影響轉弱　分析師：日韓、香港成牽動台股起伏關鍵

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

金Samuel殺父兇手抓到了！

柯文哲確定組黨！　8月6日組「台灣民眾黨」

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

13年沒滾過床　夫想離婚反被打臉

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

水上樂園「設定錯誤」掀巨浪釀44傷

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面