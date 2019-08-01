私菸案追到總統永和警衛室少將　檢方最快今約談華航羅雅美等高層

▲檢方最快今明兩天就會約談羅雅美等高層人員。（圖／記者張君豪攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國安特勤私菸案延燒，總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉目前被依《貪污治罪條例》聲押禁見獲准，為了釐清相關的訂購、進出貨流程，北檢最快今明兩天就會約談華航前資深副總羅雅美等人。此外，跟團訂購菸品的國安人員傳聞最高階為少將，是否會傳喚將級人員，檢方將視案情進展而定。

私菸案爆發後，國安局前局長彭勝竹下台負責、總統府侍衛長張捷轉任陸軍司令部委員，原副侍衛長柳惠千被記1大過、1小過，永和警衛室主任林國欽少將被記1大過，總統府侍衛室警衛主任陳逸夫少將也被記1大過。而彙整私菸訂單的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉，目前則被依《貪污治罪條例》聲押禁見獲准。

北檢自29日起接連3天偵訊80位國安局相關人員，由於訂購免菸品被認為是國安特勤單位的長年陋習，不僅牽扯到總統官邸永和警衛室的一名少將，另外還有十多名上校、中校級的軍官。不過，永和警衛室共有兩名少將（林國欽、陳逸夫），究竟是誰與私菸案有關，後續是否會傳喚警衛室旗下的3名上校組長，檢方將視案情進展而定。

▼▲于堯（上圖）、高淑娟（下圖）以證人身分前往北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

此外，調查局新北市調處昨日（7月31日）也約談10名華航人員，了解免稅菸銷售的流程，層級最高者是空品處協理于堯、高淑娟。而10名華航基層人員在調查局做完筆錄後，也自願前往北檢以證人的身分接受複訊，檢方訊後已將他們全數請回。

檢調人員為了確認總統專機與一般航班在免稅商品的銷售、付款以及取貨等流程上有什麼不同，最快今明兩天就會約談華航前資深副總羅雅美、空品部前經理邱彰信等高層。

▼吳宗憲被上銬。（圖／記者宋良義攝）

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