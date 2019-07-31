綠黨民調／蔡英文支持度43.9%私菸案止血　勝過韓國瑜38.5%

▲綠黨公布最新民調。（圖／綠黨提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文出訪加勒比海友邦，在返抵國門時爆發私菸爭議，在民調上出現明顯波動；不過，根據綠黨本週所進行的最新手機與市話民調，蔡英文的支持度已止血，回到43.9%，勝過國民黨提名候選人韓國瑜的38.5%。

在國安特勤發生私菸案後，的確重挫蔡英文的支持度，根據綠黨公布的民調顯示，在政府處理的態度上，有49%不滿意、44%滿意。不過，在總統支持度上，若是藍綠對決的局面，蔡英文仍以43.9%勝過38.5%的韓國瑜。

根據綠黨的民調，若是蔡、韓、柯的局面，蔡英文可獲得32.1%支持、韓國瑜31.8%、柯文哲25.3%。其次，若郭台銘也投入選戰，將由蔡英文以29.2%勝出，領先韓國瑜的26.4%，郭台銘將獲得19.9%支持，柯文哲則有16.6%。另外，有關外界所討論的，若是柯文哲與郭台銘組成聯盟參選，就能以32.4%擊敗蔡英文、韓國瑜勝出。

本次調查是由綠黨與三立新聞網「94要客訴」合作於7月29~30日晚間進行，調查對象為全國年滿20歲以上民眾，共完成市話樣本535通、手機樣本538通，並經戶籍、年齡、性別加權，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。

▼綠黨公布最新民調。（圖／綠黨提供）