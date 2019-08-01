　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

私菸案深喉嚨還有他！撤查「LINE密令截圖流出」　新店站被排除勤務

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲涉案國安局侍衛官吳宗憲（左）及偵辦該案的調查官徐安毅（右）。（圖／東森新聞） 原文網址: 私菸爆料者起底！正宮衝辦公室揭「老公與女同僚不正常關係」　明日之星隕落 | ETtoday政治 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20190731/1502193.htm#ixzz5vIlhS4zp Follow us: @ETtodaynet on Twitter | ETtoday on Facebook

▲涉案國安局侍衛官吳宗憲（左）及偵辦該案的調查官徐安毅（右）。（圖／東森新聞）

記者葉國吏／綜合報導

私菸案一日一爆，外界質疑調查局內部有深喉嚨洩密，更把矛頭指向新店站組長徐安毅，讓調查局長呂文忠下令撤查，更將新店站排除在製作筆錄名單外。

據了解，31日新北市調處約談10名華航員工，包含協理于堯、高淑娟、地勤督導董靜宜和黃香媚；這次約談主要是想了解，他們在這次總統出訪時，各自的任務安排是甚麼，同時也要釐清免稅商品、菸的訂購流程，「誰接訂單、誰做後續處理、誰確認訂單」，這些檢方都要問個明白。

▲北檢31日複訊多名華航員工，並陸續請回，深夜將再召開專案會議，擬定下一步作為。（圖／記者黃彥傑攝）

檢察官30日親自到關務署、保稅倉庫，訊問私菸運送丶存放以及遭查扣過程後，31日首度對華航相關基層人員展開約談，截至31日晚間10點，已有8名華航員工移至北檢複訊，並陸續請回；另2名在新北市調處的人員，將於深夜再移至北檢複訊。

不過之前有媒體報導，新北市調查處長蔡文郎在line群組訊息內容被截圖流出，加上徐安毅被指為爆料深喉嚨，讓調查局開始調查誰是內鬼。根據《聯合報》報導，目前有一位曾有酒後鬧事紀錄、遭冰凍多年，現為辦案系統的1名資深調查官疑點較大。

為了避免消息一再外洩，調查局長呂文忠已指示督察處徹查，並把新店站排除勤務，，讓發掘私菸案的新店站很難堪，顯見高層已有心防。

ET快訊
24歲女醫全裸箱屍！男被「羞辱性能力」連捅她5刀
女孩北漂打拼！正妹主管好心收留…回家一看「衛生習慣」傻了
全台第1間「手搖店」究竟是誰？網友答案一面倒…在台灣已絕跡

關鍵字：私菸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲組黨「時代力量恐邊緣化」　友好黃信介家族…搶深綠票倉

私菸案深喉嚨還有他！撤查「LINE密令截圖流出」　新店站被排除勤務

私菸案追到總統永和警衛室少將　檢方最快今約談華航羅雅美等高層

郭台銘、柯文哲加這兩人　鍾小平：這4個合起來是氫彈！藍綠不擔心嗎？

「柯文哲組黨」臉書被灌爆！10小時狂刷5346留言　網友報名入黨

王世堅1月就預言「柯文哲一定組黨」　網友朝聖：時空旅人是你！

4字成「最大心魔」！　柯文哲心腹坦白：為了這理由，柯才會組黨

私菸案　華航「美魔女空姐10人作證」將約談羅雅美等高層

陸客赴台自由行喊卡！總統府、韓國瑜都遺憾　網反說：終於達成共識了

台民黨「不分區名單」她第一個被點名！　柯文哲傾向不選才組黨

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

不怕弄丟！他DIY「超巨大」悠遊卡 捷運成功嗶卡...網笑：怎麼儲值？

柯文哲組黨「時代力量恐邊緣化」　友好黃信介家族…搶深綠票倉

私菸案深喉嚨還有他！撤查「LINE密令截圖流出」　新店站被排除勤務

私菸案追到總統永和警衛室少將　檢方最快今約談華航羅雅美等高層

郭台銘、柯文哲加這兩人　鍾小平：這4個合起來是氫彈！藍綠不擔心嗎？

「柯文哲組黨」臉書被灌爆！10小時狂刷5346留言　網友報名入黨

王世堅1月就預言「柯文哲一定組黨」　網友朝聖：時空旅人是你！

4字成「最大心魔」！　柯文哲心腹坦白：為了這理由，柯才會組黨

私菸案　華航「美魔女空姐10人作證」將約談羅雅美等高層

陸客赴台自由行喊卡！總統府、韓國瑜都遺憾　網反說：終於達成共識了

台民黨「不分區名單」她第一個被點名！　柯文哲傾向不選才組黨

李晶晶愛小包包　香奈兒掛卡哇伊吊飾洩少女心

大炳7年前離世…費玉清「私下暖舉」首度曝光！　超厚白包送暖小炳

Fed主席一句話引發美股暴跌　台股開盤受拖累跌50點失守10,800

威力彩今晚頭獎上看15.2億！　今年最高獎金中了秒變億萬富翁

KIA商用車Carnival 138.9萬元預售開跑　別再說他們只會賣小車了

繪出彩色101！自閉兒「52幅作品」8/31亮相...顏色跳舞超吸睛

快訊／五楊高架火燒車！駕駛目擊「引擎蓋冒火」　急停路肩求救

亞洲唯一！80年老店月餅攜手TWG Tea　中秋限量組登台上市

國中師下課後約女學生教室接吻　LINE告白傳愛3個月丟飯碗

超帥男星爆「專搞朋友妻」！　給好友連戴3頂綠帽「約砲荒淫實錄」曝

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

高嘉瑜晚間求證　柯P回「一句話..

郭柯合加這關鍵兩人　鍾小平：這..

4字成「最大心魔」！柯P心腹：..

柯文哲確定組黨！　8月6日組「..

柯文哲突組黨…美女財經專家：2..

柯P組黨FB被灌爆　10小時刷..

不分區她被點名　柯傾向不選才組..

陸客赴台自由行喊卡！網：終於達..

列台民黨不分區　黃瀞瑩回應了！

柯要組黨　王浩宇：當初為何不承..

獨／3套劇本：柯當主席挺郭選總..

你的生日創什麼黨？　高嘉瑜、呱..

若藍營重返執政　吳敦義：可依兩..

柯文哲8/6組「台灣民眾黨」！..

更多熱門

相關新聞

私菸案　將約談羅雅美等華航高層

台北地檢署連日偵辦國安私菸案，多名檢察官連3天分工偵訊80名國安局團購買家後，31日以證人身分約談華航空品處協理于堯、高淑娟，「地勤美魔女」董靜宜和黃湘媚，以及空姐、空少等10名基層人員，釐清總統出訪專機的免稅商品訂購及進出貨流程，檢調近日就將傳喚前資深副總羅雅美、空品處副總邱彰信。

華航美魔女搭國家私菸便車遭約談

私菸案　檢調約談華航基層

國民黨團緊咬陳菊為私菸案負責：不要等下台真相才曝光

私菸案行政調查擠牙膏？府：無端指控

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

正妹主管收留北漂女　一看衛生習慣傻眼

吳淑敏懷孕5個月嫁國標舞世家老公

醫曝「小頭嗨不起來」4原因！3穴位補救

高嘉瑜晚間求證　柯P回「一句話」

阿嬤出殯棺材抬不動　2兄弟跪拜「阿母原諒子不孝」

更多

最夯影音

更多

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面