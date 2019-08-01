私菸案深喉嚨還有他！撤查「LINE密令截圖流出」　新店站被排除勤務

▲涉案國安局侍衛官吳宗憲（左）及偵辦該案的調查官徐安毅（右）。（圖／東森新聞）



記者葉國吏／綜合報導

私菸案一日一爆，外界質疑調查局內部有深喉嚨洩密，更把矛頭指向新店站組長徐安毅，讓調查局長呂文忠下令撤查，更將新店站排除在製作筆錄名單外。

據了解，31日新北市調處約談10名華航員工，包含協理于堯、高淑娟、地勤督導董靜宜和黃香媚；這次約談主要是想了解，他們在這次總統出訪時，各自的任務安排是甚麼，同時也要釐清免稅商品、菸的訂購流程，「誰接訂單、誰做後續處理、誰確認訂單」，這些檢方都要問個明白。

▲北檢31日複訊多名華航員工，並陸續請回，深夜將再召開專案會議，擬定下一步作為。（圖／記者黃彥傑攝）

檢察官30日親自到關務署、保稅倉庫，訊問私菸運送丶存放以及遭查扣過程後，31日首度對華航相關基層人員展開約談，截至31日晚間10點，已有8名華航員工移至北檢複訊，並陸續請回；另2名在新北市調處的人員，將於深夜再移至北檢複訊。

不過之前有媒體報導，新北市調查處長蔡文郎在line群組訊息內容被截圖流出，加上徐安毅被指為爆料深喉嚨，讓調查局開始調查誰是內鬼。根據《聯合報》報導，目前有一位曾有酒後鬧事紀錄、遭冰凍多年，現為辦案系統的1名資深調查官疑點較大。

為了避免消息一再外洩，調查局長呂文忠已指示督察處徹查，並把新店站排除勤務，，讓發掘私菸案的新店站很難堪，顯見高層已有心防。