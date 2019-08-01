韓國瑜選總統8月3日從桃園出發　要讓全國看到藍軍團結力量

▲韓國瑜選總統從桃園出發，桃園藍軍於市議會舉辦「團結一心全力支持韓國瑜」。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

2020大選，讓全國看到桃園藍軍團結的力量！國民黨提名總統參選人韓國瑜

8月3日將抵桃園展開參香祈福及造勢行程，國民黨籍議長邱奕勝與桃園市黨部主委楊敏盛31日邀集黨提名的6立委參選人、黨籍市議員，於市議會召開記者會，高呼「藍軍起跑、桃園啟航」、「韓國瑜當選」、「蔡英文下台」口號，要展現團結力挺韓國瑜的氣勢。

由於，韓國瑜獲黨全代會通過提名參選2020總統後，走訪全台各縣市的首站就在桃園，議長邱奕勝相當重視。邱奕勝說，桃園有很多宮廟，8月3日韓國瑜到桃園9大宮廟參香祈福，雖是一整天，但因時間有限，要向當天沒有拜會到的宮廟表達歉意，日後如有機會或時間，再行安排其他宮廟拜會參香。

▲國民黨籍議長邱奕勝呼籲大家團結，讓全國看到桃園藍軍的團結力量。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園立委選舉共有6個選區，國民黨提名立委參選人陳根德、萬美玲、魯明哲、陳學聖、吳志揚、呂玉玲等6人，亦輪番砲轟民進黨執政不力！陳根德指出，蔡英文執政4年來經濟不好、社會沈淪，人民還忍得下去嗎？魯明哲表示，韓國瑜在全代會提名之後，首站來桃園，籲請大家參加中壢區兩場活動，給韓國瑜最大支持。

吳志揚強調，韓國瑜被提名後第一次啟程就放在桃園，代表對桃園的重視。陳學聖說，雖然桃園目前是民進黨執政，但馬英九2008年選總統在桃園贏30萬票，朱立倫競選桃園縣長時曾經贏過20萬票，桃園整合成功就有機會勝利。呂玉玲指出，8月3日到桃園是韓國瑜獲提名後首站，也是對蔡英文發出怒吼的首站，她抨擊蔡政府把台灣經濟搞得亂七八糟，國民黨一定要撥亂反正。