柯文哲組「台灣民眾黨」　柯媽媽護兒：是否被人欺負？

記者陳凱力／新竹報導

2020總統大選熱鬧滾滾，台北市長柯文哲選不選雖還是未知數，但日前又傳出柯營有意組「台灣民眾黨」。柯P母親何瑞英晚間被問到「組黨」一事，僅表示，「自己也是看電視報導才知道兒子要組黨」，不過柯媽媽也為兒子抱不平，她表示，「不了解柯文哲為何要組黨，是否在執政期被人欺負才要組黨？像雙子星案台北市向中央請示，中央一開始說可以，5個月後又改口不可以，搞得市政府賠錢，這個台北市政府該賠的嗎？難道不是中央政府阻擋的結果嗎？」

▲柯媽媽說，不知道柯文哲組黨一事。（圖／資料照／記者陳凱力攝）



▲柯文哲創「台灣民眾黨」，8月6日舉辦創黨大會。(合成圖／民眾提供、記者徐斌慎攝)



柯媽媽晚間接受媒體訪問，她被問到柯文者組政黨一事，僅表示自己也是看電視才知道，不過，自己的兒子乖不乖自己知道，雖不了解柯文哲為何要組黨，是否在執政期被人欺負才要組黨？像雙子星案台北市向中央請示，中央一開始說可以，5個月後又改口不可以，搞得市政府賠錢，這個台北市政府該賠的嗎？難道不是中央政府阻擋的結果嗎？

再被問到柯文哲要不要角逐2020總統大選，柯媽媽也氣憤的說，日前她接受採訪時，明明意思就是說，柯P有說他有在做準備，但不一定要選，也不一定不選，都是不確定，沒想到卻被媒體報導成「柯P每天都在忙著選總統」，實在是很誇張。



最後，柯媽媽再被問到支不支持柯文者組政黨一事，柯媽媽也霸氣秒回「他是我兒子，他要做什麼事，我沒有支持他，算什麼媽媽？」