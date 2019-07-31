柯文哲8/6生日當天正式創黨　地點曝光：台大醫院國際會議中心

▲柯文哲8月6日宣布成立「台灣民眾黨」，地點在台大醫院國際會議中心。(合成圖／民眾提供、記者徐斌慎攝)

記者黃巈禾、徐政璿﹑陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲已向內政部遞交組黨申請，預計在8月6日宣布成立「台灣民眾黨」。根據已經曝光的開會通知，柯文哲6日當天中午12點所召開創黨大會，地點將回到他熟悉的台大醫院國際會議中心。

柯文哲創立的政黨名稱，使用的是已故民運先驅蔣渭水創的「台灣民眾黨」，而宣布組黨的時間正好是蔣渭水的生日，而柯文哲本人也是8月6日生，組黨的目的是為了致敬蔣渭水。

據了解，柯文哲對此事相當低調，僅有幾位核心幕僚知道此事，且在意外被內政部洩漏後還緊急下封口令，要統一在明日親自說明並宣布黨綱。依照政黨法規定，組黨必須向內政部報備，接著召開成立大會並由內政部官員列席；大會結束後，在1個月內把相關資料備妥送交內政部。知情幕僚也說，非常意外消息會走漏。

市府顧問蔡壁如受訪證實，在31日下午將創黨大會通知單送交內政部進行審查程序，沒想到竟被內政部曝光。內政部民政司長林清淇證實，有收到「台灣民眾黨」開籌備大會的公文，等籌備大會召開，制定章程，選任負責人及其他選任人員，再報內政部備案。

近柯幕僚觀察，蔡壁如到內政部遞交相關資料，代表柯文哲「勢在必行」朝組黨方向發展。至於攸關一個政黨「黨格」的黨章、黨綱等，目前僅有雛型，預計會往遵循柯文哲最常掛在嘴邊的蔣渭水、台灣民眾黨的方向草擬，這同時也是柯文哲本身從政的志向。

據了解，包過黨章、黨綱以及1日的對外講稿等，柯文哲心裡應該都有底、有雛型，但全都保密到家，近柯幕僚幾乎都沒有過目過，力保消息不外洩。

對於外界曾擔心柯文哲若組黨將會失去獨特性，幕僚也坦言，很多人也擔心柯文哲組黨後會不會走向藍綠政治，但目前柯心意已決，就只能靜觀其變。幕僚說，組黨一事沒有做很多的討論，「若有的話會很正式準備好再講，會主動對外說明，不會是被內政部突襲的狀態。」