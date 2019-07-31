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快訊／柯文哲明親自宣布黨綱　九月完備程序宣布是否參選

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▲台北電影獎，楊士琦卓越貢獻獎，引言人柯文哲頒獎給陳俊志妹妹。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲31日傍晚傳出已遞交組黨申請，預計在8月6日宣布成立「台灣民眾黨」，並於當天中午12點召開創黨大會，一步步在1個月內完備創黨手續，讓台灣民眾黨正式在2020總統與立委選舉鐘佔有一席之地。

據了解，柯文哲本人對此事相當低調，僅有幾位核心幕僚知道此事，且在意外被內政部洩漏後還緊急下封口令，要統一在明日親自說明並宣布黨綱。

依照政黨法規定，組黨必須向內政部報備，接著召開成立大會並由內政部官員列席；大會結束後，在1個月內把相關資料備妥送交內政部。知情幕僚也說，非常意外消息會走漏；市府顧問蔡壁如受訪證實，在31日下午將創黨大會通知單送交內政部進行審查程序，沒想到竟被內政部曝光。

近柯幕僚觀察，蔡壁如到內政部遞交相關資料，代表柯文哲「勢在必行」朝組黨方向發展。至於攸關一個政黨「黨格」的黨章、黨綱等，目前僅有雛型，預計會往遵循柯文哲最常掛在嘴邊的蔣渭水、台灣民眾黨的方向草擬，這同時也是柯文哲本身從政的志向。

據了解，包過黨章、黨綱以及1日的對外講稿等，柯文哲心裡應該都有底、有雛型，但全都保密到家，近柯幕僚幾乎都沒有過目過，力保消息不外洩。

但外界最擔憂的，在於柯文哲若組黨將會失去獨特性，幕僚也坦言，很多人也擔心柯文哲組黨後會不會走向藍綠政治，但目前柯心意已決，就只能靜觀其變。幕僚也說，組黨一事沒有做很多的討論，「若有的話會很正式準備好再講，會主動對外說明，不會是被內政部突襲的狀態。」

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市

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