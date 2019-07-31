「爆料都是設計好的！」柯文哲突組黨…美女財經專家：2020將無可挽回

記者鄒鎮宇／台北報導

近期爆料爭議不斷，時代力量立委黃國昌及桃園市議員王浩宇分別互相爆料，讓私菸案不斷延燒，而背後的藏鏡人也仍未曝光。台北市長柯文哲31日傳出組黨的消息後，財經專家胡采蘋（Emmy）表示，「所有的爆料都是設計好的。」

台北市長柯文哲對於2020的動向不明，組黨的傳言更是謠傳以久，此次證實將致敬台灣民主運動先驅蔣渭水的「台灣民眾黨」，並選在選在8月6日這天以同名創黨，因為當天是蔣渭水和柯文哲的生日。

▲台北市長柯文哲將組創「台灣民眾黨」。（圖／記者屠惠剛攝）



「餵料的人一定有所企圖」，胡采蘋30日在個人臉書上PO文表示，她當財經記者時常接獲許多爆料，但每次使用前都會三思，因為要考慮事件爆出後誰會受到傷害、誰會獲利，「否則容易被人利用」，因為任何資訊都有可能造成股價波動，「每一個爆料都可能遭致非常嚴重的後果。」

她指出，黃國昌爆料私菸案沒有問題，但「這種爆料法讓我開始懷疑起他每樁爆料的品質，真的都是blame（責怪）了對的人嗎？」由於爆料者的背後通常還會有幕後主使者，「上週到這週，連續兩樁爆料，造成的效果為什麼這麼剛好是一樣的，讓民進黨與時代力量反目成仇，『大綠』與『小綠』整合困難，為什麼這麼剛好。」

▲胡采蘋認為，黃國昌帶人加入柯文哲，會成為「最壞的結局」。（圖／記者呂佳賢攝）



此外，爆料的時間點不是選擇容易衝擊選情的大選之前，讓胡采蘋質疑，「這樣的政治結果在此時究竟有利於誰，到底為什麼是現在」，「我們處在一種雙盲的情境，既不知道誰爆料給黃國昌，也不知道誰爆料給王浩宇，更不知道餵料人後面有沒有利益一致的什麼人」。

直到31日柯文哲傳出組建「台灣民眾黨」的消息曝光後，胡采蘋才在臉書再次發文表示，「我已經說了，這兩個禮拜的事情有利於誰」，「大家必須冷靜，如果黃國昌帶人跳槽就是最壞的結局，2020將無可挽回。所有的爆料都是設計好的」，「只有所有人都停戰才能避免被分化」。

巧合的是，王浩宇29日也指出，黃國昌不會競選汐止連任，預測可能會與柯文哲合作，因為黃國昌完全避免對柯文哲的批判，「包含大巨蛋等五大弊案處理的狀況，確實不正常」，「最後我再爆料，林昶佐、洪慈庸等人對黃國昌的做法也頗不以為然，不然看看他們敢不敢幫忙護航就知道啦」。

▼胡采蘋原文如下。（圖／翻攝Emmy Hu臉書）

