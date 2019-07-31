早爆料柯文哲要組黨！王浩宇「當初為何不承認」：這不是算計，什麼才是

記者趙蔡州／綜合報導

台北市長柯文哲31日傍晚傳出已向內政部遞交組黨申請，預計在8月6日宣布成立「台灣民眾黨」，消息立刻在台灣的政壇掀起風暴。對此，綠黨桃園市議員王浩宇31日晚間就在臉書表示，「柯文哲先生，我當初爆料說你要組黨，黨名就叫做台灣民眾黨，為什麼不承認」、「如果這不是算計，什麼才是？」

王浩宇晚間7時許在臉書表示，網路上酸他的人很多，但他的發言是經得起考驗的，「前幾天，我錄影後跟製作人聊天，就預測柯文哲組黨就這幾天了，唯一可以合作的就是郭台銘」，對方剛剛就打電來問，為什麼他會知道，「這是基本的政治判斷，政黨成立的時程、總統連署的時間，所有的時程都是可以預見的。」

▲王浩宇在臉書發問，當初他爆料組黨，為什麼柯不承認。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

他接著爆料說，「黃國昌早就知道柯文哲要組黨，如果沒有意外也很有可能參選總統，或支持郭台銘參選總統，也因此把蔡英文往死裡打」、「目標很簡單，就是營造兩黨一樣爛的氛圍、開拓柯文哲的參選空間」。他最後更反問說「如果這不是算計，什麼才是？」

值得一提的是，柯文哲組黨的時間正好是蔣渭水的生日，而柯文哲本人也同是8月6日生，組黨可能是為了致敬蔣渭水。蔣渭水生於1891年8月6日，是台灣日治時期時的醫師、民族運動者，也是台灣文化協會、台灣民眾黨的創辦人，被認為是日治時期「反殖民運動」的領袖之一。