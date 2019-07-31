郭柯配內幕／柯文哲主空戰　郭台銘開外掛前進22縣市

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，創黨籌備大會將於8月6日舉行。據了解，柯文哲組黨的目的在於將強攻不分區立委席次，目標至少拿下10席；郭陣營則規劃，若雙方合作，郭台銘將持續「開外掛」前進全台22縣市，結合前立法院長王金平的陸軍資源在2020拉下總統蔡英文。

據透露，這次是由柯文哲核心幕僚蔡壁如帶資料到內政部，但僅是進行註冊的程序，依規定若要註冊就必須要召開會議、並由內政部官員列席。對於正式進行組黨的動作，北市府保密到家，團隊內部大多數人也都不知道有此規劃，僅近柯幕僚等高層知悉，以力保消息沒有對外走漏。

知情人士透露，柯文哲組黨的目的在於將強攻不分區立委席次，目標至少拿下10席，組黨取名為「台灣民眾黨」簡稱「台民黨」，也若有似無的向郭台銘喊話。郭陣營則規劃，若雙方合作，郭台銘將持續「開外掛」前進全台22縣市，結合前立法院長王金平的陸軍資源拿下2020。

知情人士表示，「郭柯配」不一定代表兩人一定要搭配參選，可能以不同形式合作參選2020，若郭台銘點頭參選，柯陣營規劃由柯文哲主導空戰，郭台銘循國民黨初選模式強化陸戰，不過若郭台銘脫黨參選，恐衝擊到國民黨選情，屆時郭台銘念茲在茲的「中華民國」恐因此而分裂，這也是郭台銘陷入長考的原因。

針對柯文哲組黨，郭台銘競選辦公室回應，「關於媒體詢問台北市長柯文哲先生籌組政黨，台灣民眾黨，我方是經由媒體告知，事前與柯市長沒有相關連繫，郭台銘先生對此也無任何評論與意見」。