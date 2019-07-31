直擊／柯文哲組黨消息曝光後首露面　臉色沉重低頭入家門

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選白熱化，藍綠兩黨都已確定人選，但鴻海創辦人郭台銘和台北市長柯文哲是否參選，備受各界關注。如今，台北市長柯文哲確定組黨了，名稱就叫「台灣民眾黨｣，8月6日舉辦創黨大會。媒體31日晚間守候柯文哲，柯文哲一見到媒體低頭不語，在媒體的追問下快閃入家門。

媒體晚間大陣仗在柯文哲家門口守候，柯文哲面對「準備好組黨了嗎？」、「要當郭台銘的國政顧問才組黨嗎？」、「消息走漏會不會覺得被內政部弄了？」等提問，皆未正面回答，隨即走入家中。

▲柯文哲返家。（圖／記者楊亞璇攝）

柯文哲31日傍晚傳出已遞交組黨申請，預計在8月6日宣布成立「台灣民眾黨」，並於當天中午12點召開創黨大會，一步步在1個月內完備創黨手續，讓台灣民眾黨正式在2020總統與立委選舉鐘佔有一席之地。

據了解，柯文哲本人對此事相當低調，僅有幾位核心幕僚知道此事，且在意外被內政部洩漏後還緊急下封口令，要統一在明日親自說明並宣布黨綱。

依照政黨法規定，組黨必須向內政部報備，接著召開成立大會並由內政部官員列席；大會結束後，在1個月內把相關資料備妥送交內政部。知情幕僚也說，非常意外消息會走漏；市府顧問蔡壁如受訪證實，在31日下午將創黨大會通知單送交內政部進行審查程序，沒想到竟被內政部曝光。