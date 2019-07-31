線上就能申請理賠！台灣人壽與高雄榮總合作　打造理賠區塊鏈平台

▲台灣人壽總經理莊中慶（圖左五）率領客戶服務處主管，與高雄榮總院長劉俊鵬（圖左六）及其團隊攜手簽訂「理賠服務區塊鏈平台」合作備忘錄，於今（31）日正式落地，推出共同打造的5甘單（便利、簡單、安全、自主、透明）「eClaim理賠區塊鏈」平台。（圖／台灣人壽提供）

記者陳心怡／台北報導

台灣人壽與高雄榮民總醫院去年底共同簽署醫療理賠區塊鏈合作備忘錄，並於今（31）日正式落地，推出共同打造的5甘單（便利、簡單、安全、自主且透明）的「eClaim理賠區塊鏈」平台。

「eClaim理賠區塊鏈」平台，展現了領先創新保險業與醫療業的合作新模式，不僅以最新科技，落實醫療資訊防偽、防漏、防盜、防濫用，還可以讓保戶免除理賠程序上的焦慮，更便利、省事的完成理賠申請。

台灣人壽保戶即日起只要在高雄榮總就醫，需申請理賠金時，只要登入保戶天地填寫申請書，以區塊鏈技術傳送就醫資料予台灣人壽，就能立即完成理賠申請，保戶可以省下往返醫院申請病歷的奔波，還可隨時查看傳送紀錄和個人醫療資料，方便自主管理的可攜式病歷，未來也可用於其他醫院就診或諮詢，不僅完美結合醫療金融科技，更可完全掌握個人健康狀況。

面對即將到來的超高齡社會，醫療對人們的重要性與日俱增，台灣人壽長期致力建構多元的理賠服務管道，除傳統業務員協助申請外，也推出「龍e賠一拍就匯」快速理賠服務，滿足不同保戶的習慣與需求。

未來，台灣人壽將持續向其他醫療院所推廣參與區塊鏈理賠外，也會和其他保險同業共同合作，期盼能讓保戶用一鍵即可完成所有投保公司的理賠申請。