「我被摸胸被打還被判刑？」　李婉鈺：一定要上訴

記者陳以昇／新北報導

前新北市議員李婉鈺因凌晨到前立委張碩文家中按電鈴，與住戶發生肢體拉扯被控襲警，台北地院依妨害公務罪判刑4個月，不可緩刑，強制未遂罪判拘役20日，可易科罰金；對此李婉鈺出面批「被（警員）摸胸、毆打，還被擺一道，然後判我刑，我一定要再上訴」，之後還要成立「被惡檢警迫害聯盟」，要幫助跟我一樣被惡警欺負的民眾，「就是有這種傲慢爛警察」。

▲李婉鈺回想當時被摸胸、被打、還被控妨害公務判刑相當氣憤 。（圖／翻攝臉書）

2017年11月間，前新北市議員李婉鈺因好友張碩文身體出狀況到醫院，到院找他未果，李婉鈺擔心好友，隨即跑到張碩文家中按電鈴，此舉卻引起隔壁鄰居不滿，雙方口角引發拉扯，隨即轄區派出所2名警員到場處理。

▼李婉鈺當時被2名警員架住。（圖／記者陳以昇翻攝）

過程中，李婉鈺擔心警方隨身配置的秘錄器被關閉，證據被抹滅，要出手阻止時，又與警方發生拉扯，李指控其中一名王姓警員在拉她左手臂時，整隻手壓住她的胸部，又踹她右腿，拍打手背，造成手背、大腿及其他地方多處瘀青，回到警局後，時任派出所崔姓所長要她承認因喝酒情緒擴張，造成誤會，李為了息事寧人，自承喝酒，「事後警局卻對外宣稱我酒醉襲警，完全被擺了一道」

17日台北地院依妨害公務罪，判李婉鈺有期徒刑4個月，不可緩刑，及強制未遂罪，判拘役20日，可易科罰金，李婉鈺對法院判決大表不滿，18日凌晨在臉書粉絲專頁寫下：我要組織一個「被惡警檢迫害聯盟」，還tag標籤「#老娘絕不付一毛錢」、「#我被摸胸部被打還要被判刑我現在是在無法治的共產國家嗎」。

▲李婉鈺18日凌晨接近2點左右，突然在LINE媒體群組中大吐苦水「我被判刑已經很賭爛了，你們是想怎樣。」（圖／突發中心翻攝）

李婉鈺親自出面表示「對於出手打警察我道歉，但強制未遂罪我無法認同，我按電鈴拍打門，對門強制未遂嗎？錯的事情我一定認錯」，「我不願被這種不是事實的東西埋沒掉我的努力，所以決定組織一個被惡警檢迫害聯盟，幫助那些被惡檢警迫害的民眾」面對這樣的判決結果，李婉鈺最後堅決地說「我一定會再上訴」。

▲李婉鈺回想當時被摸胸、被打、還被控妨害公務判刑相當氣憤 。（圖／記者陳以昇攝）