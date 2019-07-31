派出所做筆錄…女拍桌罵「你們都貪錢」　警冷回：桌子不會痛

▲許女在派出所拍桌、咆哮，還對員警腳踢、吐口水，法院依妨害公務判她拘役50天。（示意圖，非新聞當事人／翻攝達志影像）

記者羅志華／台北報導

台北一名許姓女子2019年1月間，到中山區某派出所做筆錄，見值班台警員反應冷淡，她竟抓狂拍桌、咆哮；不料警察一句「繼續拍，桌子不會痛」，讓許女開始失控，不但對其他警員腳踢、吐口水，還飆罵「你們都貪錢」。台北地院審理後，依妨害公務判許女拘役50日；許女不服上訴遭法院駁回。

據判決，許女因涉嫌違反社會秩序法，於2019年1月21日下午1時許，到台北中山區某派出所做筆錄；許女當日提前到達，原想早點結束，不料值班台警員反應冷淡，讓她當場抓狂拍桌，還大聲咆哮。許女正在氣頭，又聽到警員1句，「繼續拍，桌子不會痛」，讓她暴怒再升級，不但對出面關心的警員腳踢、吐口水，更對著在場警察飆罵，「你們都貪錢」、「中山天下第一所最愛貪錢」、「一顆老鼠屎壞了一鍋粥，這邊全是爛粥」。

台北地院審理時，許女表示當時她表達不滿拍桌，員警卻冷回「繼續拍，桌子不會痛」，她聽到這句情緒失控，才會對警員腳踢、吐口水，至於辱罵警察貪錢，則是看到新聞才合理質疑；事後她抄寫佛經真心懺悔，請求輕判。法官綜合許女自白、警方提供的監視器畫面及照片等證據，判許女拘役50日，得易科罰金。